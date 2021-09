"Exzellente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilden das Rückgrat des Erfolgs der heimischen Unternehmen und des heimischen Wirtschaftsstandortes. Mit über 600.000 unselbstständig Erwerbstätigen baut Niederösterreich in allen Branchen auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Land. Umso mehr freut es mich, dass mit der HYPO NOE ein Unternehmen im Eigentum des Landes Niederösterreich als exzellente Arbeitgeberin ausgezeichnet wurde", erklärt Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko.



Leading Employers ist eine unabhängige Untersuchung von Arbeitgeberinnen- und Arbeitgeberqualität, die jedes Jahr die Leading Employers Österreichs kürt und hierfür Millionen von Datensätzen aus Statistiken, Studien, Bewertungsportalen und Berichten auswertet. Leading Employers berücksichtigt dabei mehrere Perspektiven, um ein realitätsgetreues Bild eines Unternehmens zu erhalten. Was sagen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Journalistinnen und Journalisten, die Auditorinnen und Auditoren sowie die Praktikantinnen und Praktikanten?



"Dass die HYPO NOE gerade in dieser herausfordernden Zeit weiterhin den Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher als stabile und verlässliche Partnerin in Finanzfragen zur Seite stehen kann, verdanken wir vor allem der hervorragenden und harten Arbeit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie bestimmen maßgeblich unseren Erfolg als Landesbank. Für uns ist klar, dass wir als Arbeitgeber auch auf die Wünsche und Bedürfnisse unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingehen müssen, um ein gutes Arbeitsumfeld zu schaffen. Umso mehr freuen wir uns, dass dieser Weg Früchte getragen hat und durch die Auszeichnung auch so deutlich unter Beweis gestellt wird", so Wolfgang Viehauser, Marktvorstand und Sprecher des Vorstands, über die Gründe der guten Bewertung der HYPO NOE.