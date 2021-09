Goldpreis legt zu - US-Dollar vor EZB-Entscheidung leichter

London 09.09.2021 - Der Goldpreis kann am Donnerstag leicht zulegen, gestützt von einem schwächeren US-Dollar. Die Marktteilnehmer erwarten den Zinsentscheid der EZB in Frankfurt.



Die Feinunze Gold ist zuletzt wieder unter die Marke von 1.800 USD gefallen und bewegt sich um ein Zwei-Wochentief. Dabei sorgte die neuerliche Aufwertung des US-Dollars für Druck auf das gelbe Metall.





Am Donnerstag kommt es aber zu einer Gegenbewegung, der US-Dollar rutscht wieder ab, der Goldpreis steigt. Der Dollar Index notiert dabei 0,1 Prozent leichter bei 92,541 USD.Der Greenback verliert in Erwartung einer neuen Rhetorik seitens der Europäischen Zentralbank. Diese dürfte zwar weiterhin an den umfangreichen Stützungsmaßnahmen für die Konjunktur der Euro-Zone festhalten. Es wird aber auch erwartet, dass man klar machen wird, dass diese Maßnahmen bald zurückgenommen werden dürften.In den USA hat die Notenbank mitgeteilt, dass die Wirtschaft im August einen leichten Rücksetzer verzeichnete, bedingt durch den neuerlichen Anstieg der Ansteckungszahlen in der Pandemie. Dennoch haben die Notenbanker erneut klar gemacht, dass die Stützungsmaßnahmen auslaufen werden.Die Feinunze Gold steigt um 0,4 Prozent auf 1.795 USD, für Silber geht es um 0,4 Prozent auf 24,15 USD/Unze nach oben.