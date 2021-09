Hohe Staatsverschuldung schürt Geldsorgen der Deutschen (FOTO)

--------------------------------------------------------------

Ergebnisse der R+V-Studie

Wiesbaden (ots) - Die Schuldenuhr rast: Die Mehrheit der Deutschen befürchtet,

dass der Staat sie für die Milliarden-Schulden der Corona-Krise zur Kasse

bittet. Dagegen scheint die Rezessionsangst gebannt, wie die Ergebnisse der

R+V-Langzeitstudie "Die Ängste der Deutschen 2021" belegen. Vor einem

Konjunktureinbruch fürchten sich deutlich weniger Menschen als noch vor einem

Jahr. Die Umweltängste werden erst durch die Flutkatastrophe eines der

Top-Themen.





Zum 30. Mal hat das Infocenter der R+V Versicherung rund 2.400 Menschen nachihren größten Sorgen rund um Politik, Wirtschaft, Umwelt, Familie und Gesundheitbefragt. "Der Schuldenberg, der sich bei Bund, Ländern und Kommunen zurBewältigung der Corona-Pandemie aufgetürmt hat, bereitet den Deutschen in diesemJahr die größten Sorgen", sagt Brigitte Römstedt, Leiterin des R+V-Infocenters,anlässlich der Pressekonferenz am 9. September in Berlin. 53 Prozent derDeutschen haben Angst davor, dass der Staat wegen der Schuldenlast aus derCorona-Krise dauerhaft Steuern erhöht oder Leistungen kürzt - Platz eins derdiesjährigen Umfrage.Die Sorge um die persönlichen Finanzen spiegeln auch die Plätze zwei und dreider Umfrage wider: Jeder zweite Deutsche befürchtet, dass dieLebenshaltungskosten steigen (Vorjahr: 51 Prozent) und dass die Steuerzahler fürdie EU-Schuldenkrise zur Kasse gebeten werden (Vorjahr: 49 Prozent). "DieTop-Ängste zeugen vom Realismus der Befragten - und vom Vorrang ihrermateriellen Interessen", kommentiert Prof. Dr. Manfred G. Schmidt,Politikwissenschaftler an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg. Er berätdas R+V-Infocenter seit fast zwei Jahrzehnten bei der Auswertung derÄngste-Studie."Die Staatsschulden, die infolge von Corona erheblich gewachsen sind, erfordernbeträchtliche Abgabenerhöhungen oder erhebliche Kürzungen öffentlicherLeistungen oder beides - und zwar dauerhaft", sagt Schmidt. "Das sieht dieMehrheit der Befragten in aller Klarheit." Die Staatsschulden sind in diesemJahr auf den Rekordwert von mehr als 2,2 Billionen Euro gestiegen. "Zusätzlichdrohen den deutschen Steuerzahlern hohe Lasten durch die EU-Schuldenkrise, daDeutschland in großem Umfang für die Rettung überschuldeter EU-Mitgliedsstaatenhaftet." Auch die Sorge vor höheren Lebenshaltungskosten bildet die Realität ab:Seit Jahresbeginn steigen die Verbraucherpreise kontinuierlich. ProfessorSchmidt moniert, dass die Politiker auch hier nicht Position beziehen: "Umkräftig steigende Inflationsraten machen Wahlkämpfer gerne einen Bogen - und