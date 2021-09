An Diesem Weltalphabetisierungstag Und Im Fünften Jahr In Folge bekräftigt Lancôme Seine Unterstützung Im Kampf Gegen Den Weltweiten Analphabetismus Mit Der Globalen Aktion „write Her Future" Nachrichtenquelle: PR Newswire (dt.) | 09.09.2021, 13:23 | 27 | 0 | 0 09.09.2021, 13:23 | @lancomeofficial #writeherfuture PARIS, 9. September 2021 /PRNewswire/ -- Anlässlich des Internationalen Tags der Alphabetisierung feiert Lancôme in diesem Jahr die 50.000 Frauen, die das philanthropische Programm „Write Her Future" seit seinem Start im Jahr 2017 weltweit nutzen konnten. Lancôme weitet zudem sein Engagement von der Alphabetisierung auf Mentoring für Unternehmerinitiativen aus, mit dem Ziel, bis Ende 2022 über 100.000 Frauen zu erreichen. Das „Write Her Future"-Programm verkörpert das Engagement von Lancôme, Frauen den Zugang zu Alphabetisierung, Mentoring und Unternehmertum zu ermöglichen, damit sie ihre eigene, glücklichere Zukunft gestalten und sich selbst verwirklichen können. Frauenförderung seit dem Jahr 2017 Seit seinem Beginn im Jahr 2017 in Partnerschaft mit der Nichtregierungsorganisation CARE International zielt das philanthropische Programm Write Her Future von Lancôme darauf ab, die noch immer tabubehaftete Analphabetenrate bei Frauen zu bekämpfen. In diesem Jahr kann Lancôme stolz auf eine Reihe von Meilensteinen und Erfolgen verweisen: In Marokko hat CARE International Vorschul- und Schulbildungsprogramme durchgeführt, von denen 1635 Kinder und 1516 Eltern profitieren. Heute können 1100 Frauen ihren Kindern eine Schulausbildung ermöglichen. In Guatemala hat Write Her Future mehr als 5000 jungen Frauen geholfen, die vom Bildungssystem ausgeschlossen waren, sowie weiteren 5460 Frauen im Alter von über 35 Jahren, die keinen Zugang zu Bildung hatten. Auch in Thailand hat die Initiative 2578 Frauen Zugang zu Alphabetisierungskursen verschafft, die es ihnen ermöglichen, zu lernen und ihr Wissen mit anderen Frauen zu teilen. Für das Jahr 2022 geht Lancôme davon aus, dass die rasche globale Digitalisierung eine beispiellose Chance bietet, noch mehr Frauen zu stärken und größere Veränderungen zu bewirken. Lancôme ist sich bewusst, dass das Programm Write Her Future heute aktueller denn je ist. Deshalb erweitert und beschleunigt das Unternehmen in diesem Jahr sein Engagement für den Wissensaustausch über digitale Lösungen, die zwei wichtige Säulen des philanthropischen Programms fördern: Online-Mentoring und Unternehmertum. Seite 2 ► Seite 1 von 4





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer