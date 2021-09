Powercell: Jetzt wird’s dünn!

Powercell-Aktionäre waren heute echtes Bärenfutter. Der Grund dafür ist der Absturz der Aktie um rund vier Prozent. Mit dieser Performance bildet der Titel das Schlusslicht. Rette sich wer kann – oder wie lautet nun das Motto?

Kursverlauf von Powercell der letzten drei Monate

Die Bullen sollten jetzt erst einmal in Deckung gehen. Denn eine wichtige Unterstützung ist nun zum Greifen nahe. So errechnet sich aktuell noch ein Abstand von rund elf Prozent zum 4-Wochen-Tief. Diese vorerst letzte Haltezone stellt sich auf 15,80 EUR. Die Konstellation ist also hochbrisant.

Mittelfristig orientierte Anleger, die auf ein günstiges Einstiegsniveau gewartet haben, sollten schon einmal die Ordermaske öffnen. Denn die Aktie ist heute mit einem ordentlichen Rabatt zu haben. Wer dagegen von fallenden Kursen ausgeht, sieht sich mit dem heutigen Tag bestätigt.

