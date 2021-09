EDEKA-Kaufleute erneut an der Spitze bei "Supermarkt des Jahres"

Hamburg/Essen (ots) -



- EDEKA Honsel aus Dorsten siegt in der Kategorie SEH bis 2.500 qm

- Hieber's Frische Center in Müllheim siegt in der Kategorie SEH über 2.500 qm

- Sabrina Gieck vom Hieber's Frischecenter aus Lörrach und Ronny Hage vom

E-Center Warnow Park in Rostock sind "Mitarbeiter:innen des Jahres"



Bei der renommierten Branchenauszeichnung "Supermarkt des Jahres" nehmen die

selbstständigen EDEKA-Kaufleute erneut Spitzenpositionen ein und überzeugen

damit auch in diesem Jahr wieder die Expert:innen-Jury und die

Verbraucher:innen. In der Kategorie für inhabergeführte Betriebe bis 2.500

Quadratmeter setzte sich EDEKA Honsel aus Dorsten durch. Bei den Märkten über

2.500 Quadratmeter gewann das Hieber's Frische Center in Müllheim. Als

"Mitarbeiter:innen des Jahres" wurden Sabrina Gieck vom Hieber's Frischecenter

aus Lörrach und Ronny Hage vom E-Center Warnow Park in Rostock ausgezeichnet.







können vor Ort bedarfsgenau auf deren Bedürfnisse eingehen. Dadurch überzeugen

sie in punkto Kundennähe, Lebensmittelkompetenz und Innovationen. Das ist die

entscheidende Stärke des EDEKA-Verbunds", so Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender

der EDEKA Zentrale Stiftung & Co. KG.



Die Gewinner:innen



In der Kategorie "Selbstständige bis 2.500 Quadratmeter" hat sich EDEKA Honsel

aus Dorsten (Nordrhein-Westfalen) den ersten Platz gesichert. Der Markt von Ralf

Honsel mit 49 Mitarbeiter:innen und 2.040 Quadratmetern Verkaufsfläche liegt im

Dorstener Stadtteil Hervest auf einem ehemaligen Zechengelände mit Grünfläche.

"Die Immobilie, die Einrichtung und das Sortiment sollen sich an der früheren

Zeche orientieren", sagt EDEKA-Kaufmann Ralf Honsel. Der Innenraum besticht

durch Weitläufigkeit und großzügige Raumwirkung. Bei vielen Eigenmarken spielt

die Vergangenheit ebenfalls eine Rolle: Der Sekt Fürst Leopold etwa heißt wie

die frühere Zeche. Insgesamt umfasst das Sortiment rund 30.000 Artikel.



Unter den "Selbstständigen über 2.500 Quadratmeter" punktete das Hieber's

Frische Center in Müllheim (Baden-Württemberg). Auf einer Verkaufsfläche von

3.450 Quadratmetern inszeniert die Kaufmannsfamilie mit 104 Mitarbeiter:innen

tolle Aktionen: Büchertausch-Regal, Handyladestationen, Kinderspielplatz in der

Marktmitte, Grünbox für Hasen, "Zu gut für die Tonne"-Regale,

Autoleasing-Angebote oder die Möglichkeit, über "Bringman" den Einkauf

abzuwickeln. Hieber in Müllheim im Markgräflerland setzt Maßstäbe, wenn es um Seite 2 ► Seite 1 von 2



