Dr. Benjamin Musher wird Leiter der Phase-I/II-Studie zur Beurteilung von Natrunix, der Anti-Tumor-Therapie von XBiotech bei Bauchspeicheldrüsenkrebs

AUSTIN, Texas, Sept. 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech Inc. (NASDAQ: XBIT) („XBiotech“) hat heute bekanntgegeben, dass Benjamin Musher M.D. das klinische Bauchspeicheldrüsenkrebs-Programm von XBiotech leiten wird. Das Unternehmen entwickelt derzeit ein neuartiges Krebsmedikament, Natrunix, das in Kombination mit zytotoxischen Krebsmedikamenten verwendet werden soll. Natrunix blockiert gezielt eine Substanz, die nachweislich die Blutversorgung des Tumors anregt und Bindegewebe zerstört, was das Wachstum des Tumors und die Zerstörung von gesundem Gewebe unterstützen kann. Die entzündungshemmende Aktivität von Natrunix wird zudem auf ihre Fähigkeit untersucht, die durch die zytotoxischen Krebsmedikamente verursachte Toxizität und verursachten Läsionen zu reduzieren.



Das Bauchspeicheldrüsenkrebs-Programm von XBiotech, 1-BETTER, das mit einer randomisierten, placebokontrollierten Phase-I/II-Doppelblindstudie gestartet wurde, ermöglicht es dem Unternehmen, Dosiswerte, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sowie die Anti-Tumor-Aktivität von Natrunix zu bewerten. Dr. Musher ist Medical Director of Medical Oncology des Dan L. Duncan Comprehensive Cancer Center und Associate Professor am Baylor College of Medicine. Dr. Musher ist Mitglied der American Society of Clinical Oncology und hat zahlreiche Peer-Review-Artikel zur Onkologie verfasst, darunter auch zu Behandlungsmethoden für Bauchspeicheldrüsenkrebs. Neben Natrunix hat Dr. Musher modernste Therapien für Bauchspeicheldrüsenkrebs untersucht, einschließlich der Verwendung auf Tumoren abzielender Viren. Darüber hinaus hat er zu klinischen Praktiken bei der Behandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs geforscht und Publikationen zu dem Thema veröffentlicht, um die Entscheidungsprozesse und Herausforderungen näher zu beleuchten, denen Onkologen bei der Behandlung dieser äußerst schwierigen Krebsform gegenüberstehen.

Als Vorsitzender des Pankreaskrebsprogramms 1-BETTER wird Dr. Musher das klinische Programm leiten und am Dan L. Duncan Comprehensive Cancer Center des St. Luke’s Hospital in Houston, Texas, persönlich Patienten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs behandeln. Dr. Musher: „Bauchspeicheldrüsenkrebs ist eine verheerende Krankheit und nach wie vor die dritthäufigste Ursache für krebsbedingte Todesfälle in den USA. Für die meisten Patienten mit metastasiertem Bauchspeicheldrüsenkrebs kommt nur eine zytotoxische Chemotherapie in Frage, die in der Regel ein kurzlebiges Ansprechen bietet und signifikante Toxizität verursachen kann. Daher sind wirksamere und rationaler konzipierte Therapien erforderlich. Natrunix kann durch gezielte Behandlung der tumorbedingten Entzündung eine bessere Kontrolle des Tumorwachstums ermöglichen, die Toxizität durch Chemotherapie reduzieren und das Wohlbefinden von Patienten mit fortgeschrittenem Bauchspeicheldrüsenkrebs verbessern.“