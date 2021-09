STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Anleihenmarktbericht der Börse Stuttgart

Bundesanleihen

Startete der richtungsweisende Euro-Bund-Future am Montag bei rund 175,10 Prozentpunkten noch etwa auf dem Niveau der Vorwoche in den Handel, gab er im Vorfeld des EZB-Zinsentscheids am Donnerstag teils deutlich nach. Mit zwischenzeitlich 174,30 Prozentpunkten notierte der Euro-Bund-Future in dieser Handelswoche so niedrig wie seit Juli nicht mehr. Nach einer leichten Erholung auf 174,65 Prozentpunkte beläuft sich die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe aktuell auf -0,33% - und damit etwa 0,04% höher als in der Vorwoche. Auch die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe stieg in dieser Woche auf 0,16% an.

Anlegertrends

Lanxess begibt 2027 fällige Anleihe

Eine neu in Stuttgart handelbare Anleihe des Spezialchemie-Konzerns Lanxess (WKN A3E5W2) weist bei einer Laufzeit bis zum 08.09.2027 ein Emissionsvolumen von 500 Millionen Euro auf. Dabei beläuft sich der Zinssatz der Anleihe des MDAX-Konzerns auf 0,00%. Sowohl der Mindestbetrag der handelbaren Einheit als auch die kleinste handelbare Einheit belaufen sich bei der Lanxess-Anleihe auf 1.000 Euro. Bei der jüngsten Ratingüberprüfung im August stufte S&P Lanxess mit BBB ein. Der Kölner Konzern kann die Anleihe zudem vorzeitig kündigen.