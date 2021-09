Hello Pal beauftragt Maxim Group LLC mit der potenziellen NASDAQ-Notierung und Dienstleistungen in Beratung und Investment Banking

9. September 2021, Vancouver, British Columbia: Hello Pal International Inc. („Hello Pal“ oder das „Unternehmen“) (CSE:HP Frankfurt:27H OTC:HLLPF), Anbieter einer schnellwachsenden internationalen, sozialen Crypto-Plattform, die Live Streaming und Sprachenlernen ermöglicht, freut sich, die Beauftragung von Maxim Group LLC („Maxim“) mit allgemeinen Beratungs- und Investment Banking-Dienstleistungen im Zusammenhang mit der potenziellen Notierung von Hello Pals Stammaktien am NASDAQ-Kapitalmarkt („NASDAQ“) im Jahr 2022 bekanntzugeben.

Durch die Notierung an der NASDAQ will Hello Pal neue Exposition erzielen und Zugang zu einer größeren Basis von institutionellen und Kleinanlegern in den Vereinigten Staaten und auf internationaler Ebene gewinnen. Hello Pal betrachtet die NASDAQ als die wichtigste Börse der Welt für Technologieunternehmen. Die Geschäftsleitung glaubt, dass die Notierung bedeutende Wertschöpfung für Hello Pal erbringen wird. Die Notierung der Hello Pal-Stammaktien an der NASDAQ unterliegt der Genehmigung durch diese Börse und der Erfüllung aller Notierungsanforderungen, und es besteht keine Garantie, dass diese Anforderungen erfüllt werden.

KL Wong, Chief Executive Officer von Hello Pal, bemerkt: „Wir freuen uns, diesen nächsten Schritt nach vorne mit unserem neuen Strategieberater Maxim zu unternehmen. Maxims Expertise im US-Kapitalmarkt und im Verfahren zur Notierung an der NASDAQ unterstützt Hello Pal und seine Aktionäre. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit bei unserem weiteren Wachstum“.

Hello Pal plant derzeit keine Finanzierungen im Zusammenhang mit der Notierung an der NASDAQ und freut sich darauf, seine Aktionäre über die weitere Entwicklung auf dem Laufenden zu halten.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Maxim eine Bargebühr und bis zu 400.000 beschränkte Stammaktien bei der Erreichung bestimmter Meilensteine erhalten. Die anfängliche Laufzeit der Vereinbarung ist ein Zeitraum von zwölf (12) Monaten.

Über Maxim LLC

Maxim Group LLC ist ein Unternehmen mit umfassenden Dienstleistungen im Bereich Investment Banking, Wertpapiere und Vermögensverwaltung mit Hauptsitz in New York. Das Unternehmen bietet eine Vielzahl finanzieller Dienstleistungen, einschließlich Investment Banking, privater Vermögensverwaltung, und weltweiter Dienste in Verkauf und Handel mit institutionellen Eigenkapitalanlagen, festverzinslichen Wertpapieren und Derivaten, Anlagenforschung und erstklassiger Maklerdienste für diverse Unternehmenskunden, institutionelle Investoren und vermögende Privatpersonen. Maxim Group ist ein bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) und dem Municipal Securities Rulemaking Board (MSRB) registrierter Börsenmakler und Mitglied der folgenden Organisationen: Financial Industry Regulatory Authority (FINRA); Securities Insurance Protection Corporation (SIPC); NASDAQ Stock Market und NYSE Arca, Inc. Weitere Informationen zu Maxim Group sind unter www.maximgrp.com verfügbar.