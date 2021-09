Foto: finanzbusiness Berenberg dockt fürs Währungsmanagement bei der HSBC an Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 22 | 0 | 0 09.09.2021, 14:03 | Das Institut nutzt künftig die Infrastruktur der britischen Großbank. Zwar fallen damit auch Stellen weg, in Summe will Berenberg sein Team 2021 aber weiter aufstocken - sogar deutlich, wie ein Sprecher sagte.

