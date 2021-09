STALLERGENES GREER ERHÄLT MARKTZULASSUNG IN ÖSTERREICH FÜR SEINE SUBLINGUALE ALLERGENIMMUNTHERAPIE-TABLETTE BEI HAUSSTAUBMILBEN-ALLERGIE

Hausstaubmilben sind nach Pollen der zweithäufigste Auslöser einer Allergie in Österreich. Viele tausend Patienten in Österreich leiden an einer Hausstaubmilbenallergie 1 .

Actair wird bei Jugendlichen (ab 12 Jahren) und Erwachsenen zur Behandlung von mittelschwerer bis schwerer Hausstaubmilben-induzierter allergischer Rhinitis oder Rhinokonjunktivitis angewendet, die auf Basis von Anamnese und Nachweis einer Sensibilisierung gegenüber Hausstaubmilbenallergenen diagnostiziert wurde.

Der Zulassungsantrag für Actair stützte sich unter anderem auf die größte klinische Phase-III-Studie, die zur Bewertung der Behandlung von Hausstaubmilbenallergie durchgeführt wurde2. Insgesamt nahmen am Studienprogramm zur Entwicklung und Prüfung von Actair mehr als 5.000 Patienten weltweit teil2-7.

Andy Möckel, Vice President Stallergenes Greer DACH, ist überzeugt: „Dies ist ein Meilenstein in der Behandlung der Hausstaubmilbenallergie, denn mit Actair bieten wir Ärzten und Patienten eine wirksame, gut dokumentierte, anerkannte sublinguale Tablette zur kausalen Behandlung der Hausstaubmilbenallergie. Zudem stärkt und vervollständigt diese Innovation das bereits etablierte Allergenimmuntherapie-Portfolio von Stallergenes Greer, zu dem in Österreich Oralair bei Gräserpollenallergie und Staloral Individualrezepturen in Tropfenform bei Allergien u.a. gegen Birken-/Frühblüherpollen, Gräserpollen, Hausstaubmilben und verschiedene Kräuterpollen gehören.“

„Actair stellt für viele Hausstaubmilbenallergiker eine so relevante wie einfache Behandlungsoption dar, die ihre Lebensqualität erhöhen und die zugrunde liegende Ursache ihrer Erkrankung behandeln kann, indem Actair eine höhere Toleranz gegenüber Hausstaubmilben bewirkt“, erläutert Dr. med. Ursula Kreuzberg, Medical Director DACH.

Am Ende eines dezentralisierten europäischen Zulassungsverfahrens erhielt die SLIT-Tablette von Stallergenes Greer bei Hausstaubmilbenallergie in Österreich die nationale Zulassung. In weiteren europäischen Ländern stehen die Zulassungsverfahren kurz vor dem Abschluss oder sind schon abgeschlossen. Die Tablette wird bereits seit 2015 außerhalb Europas eingesetzt; in Deutschland steht sie Ärzten und Patienten unter der Marke Orylmyte seit September 2021 zur Verfügung.