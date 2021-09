Seite 2 ► Seite 1 von 3

Unter dem Eindruck der aktuellen Pandemie kommt dem diesjährigeneGovernment-Wettbewerb eine ganz besondere Bedeutung hinzu. Denn schnelleinsatzfähige und innovative Digitallösungen für Verwaltungen, Bürgerdienste,Schulen und Unternehmen werden überall dringend gebraucht. Dies ließ sich auchdaran ablesen, dass in der Wettbewerbskategorie "Bester Beitrag zurkurzfristigen Krisenbewältigung" die meisten Einreichungen eingingen. Insgesamtzeigen die diesjährig nominierten Projekte in allen Kategorien die ganzeBandbreite der Einsatzbereiche digitaler Verwaltung(slösungen) und das enormePotenzial von Künstlicher Intelligenz und agiler (Verwaltungs)-Organisation."Die Pandemie hat uns sehr deutlich vor Augen geführt, welche Bedeutung digitaleProzesse haben. Dies gilt für digitale Bürgerdienste und Unternehmensservicesgenauso wie die digitale Arbeits- und Kollaborationsfähigkeit der Verwaltungselbst. Endlich hat der Digitalisierungsturbo in vielen Bereichen gezündet, wiedie vielen innovativen Lösungen im diesjährigen eGovernment-Wettbewerb zeigen.Wir freuen uns, am 29. September gemeinsam mit Cisco die bestenDigitalisierungslösungen und ihre Macher auszuzeichnen und damit die Verbreitungdurch Nachnutzung zu unterstützen", kommentiert Jon Abele, Leiter PublicServices und Mitglied der Geschäftsführung bei BearingPoint, die Präsentationen.Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen - Projekte aus Deutschland,Österreich und der SchweizIm Fokus standen auch dieses Jahr wieder die Digitalisierung von bürger- undunternehmensfreundlichen Verwaltungsdienstleistungen. Eine unabhängige Jury,bestehend aus Experten aus den Bereichen Verwaltungswissenschaften, IT,Gesellschaftsentwicklung und Medien entscheidet nun darüber, welche der