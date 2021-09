Novamind wird in den OTCQB Venture Market hochgestuft

TORONTO, ONTARIO / 9. September 2021 – Novamind Inc. (CSE: NM | OTCQB: NVMDF | FWB: HN2) („Novamind“ oder das „Unternehmen“), ein führendes Unternehmen für psychische Gesundheit mit Spezialisierung auf psychedelische Medizin, freut sich bekannt zu geben, dass die Stammaktien des Unternehmens ab dem heutigen Datum zum Handel im OTCQB Venture Market („OTCQB“) unter dem Börsensymbol „NVMDF“ zugelassen sind. Der OTCQB ist eine Handelsplattform in den USA, die von OTC Markets Group, Inc. betrieben wird.

„Das Listing im Börsensegment OTCQB ist eine wichtige Errungenschaft für Novamind“, sagt Chief Executive Officer und Director Yaron Conforti. „Wir arbeiten derzeit daran, den Zugang zur psychedelikagestützten Psychotherapie und zu weiteren innovativen Behandlungsmethoden im Bereich der psychischen Gesundheit durch unser wachsendes Netzwerk von Kliniken und Forschungseinrichtungen möglichst rasch zu verbessern. Wir freuen uns darauf, mit dieser Börsennotierung die Präsenz von Novamind in den Vereinigten Staaten weiter auszubauen und unsere Beziehungen zu einer breiten Basis von institutionellen und privaten Anlegern zu vertiefen.“

Der Handel der Aktien von Novamind an der Canadian Securities Exchange („CSE“) unter dem bestehenden Börsensymbol „NM“ und an der Frankfurter Wertpapierbörse („FWB“) unter dem aktuellen Börsenkürzel „HN2“ bleibt aufrecht. Das Unternehmen hat außerdem die Aufnahme in das Buchungs- und Verwahrungssystem der Depository Trust Company (DTC) beantragt und hofft, in Kürze die entsprechende Zulassung bekannt geben zu können.

Über Novamind

Novamind ist ein Marktführer auf dem Gebiet der psychischen Gesundheit, der über ein Netzwerk aus Kliniken und klinischen Forschungsstandorten einen sicheren Zugang zu psychedelischen Arzneimitteln ermöglicht. Novamind ist über sein Netzwerk von ‚Cedar Psychiatry‘-Kliniken Anbieter von ketamingestützten Psychotherapien und anderen neuartigen Behandlungsmethoden. Das Unternehmen ist außerdem Betreiber von ‚Cedar Clinical Research‘, einer Auftragsforschungsorganisation, die sich auf klinische Studien und evidenzbasierte Forschung für die psychedelische Medizin spezialisiert hat. Sowohl ‚Cedar Psychiatry‘ als auch ‚Cedar Clinical Research‘ sind hundertprozentige Tochtergesellschaften von Novamind. Nähere Informationen darüber, wie Novamind das geistige Wohlbefinden verbessert und Menschen während ihres gesamten Heilungsprozesses begleitet, finden Sie unter novamind.ca.