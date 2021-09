FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Bankhaus Metzler hat das Kursziel für RWE von 47 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Versorger könnte den Gewinn im Kerngeschäft (core profit) von derzeit etwa 2,4 Milliarden Euro auf 4,1 Milliarden Euro im Jahr 2031 steigern, schrieb Analyst Guido Hoymann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Aktienkurs spiegele die anstehende Transformation in einen global führenden, profitablen Anbieter Erneuerbarer Energien nicht ausreichend wider./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2021 / 07:55 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2021 / 07:55 / CEST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------