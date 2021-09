Direkt zur Innovation, Vorsprung vor der Konkurrenz Midea Laundry Division erhält 5 VDE-Zertifizierungen Nachrichtenquelle: PR Newswire (dt.) | 09.09.2021, 14:34 | 26 | 0 | 0 09.09.2021, 14:34 | WUXI, China, 9. September 2021 /PRNewswire/ -- Am 6. September fand in der Wuxi Little Swan Electric Co., Ltd. die Verleihung der VDE-Zertifizierung für die Midea Laundry Division statt. Zu der Zeremonie waren hochrangige Gäste der Midea Laundry Division und des VDE INSTITUTE eingeladen. Zu den hochrangigen Gästen des VDE INSTITUTE gehörten Herr Hong Wei, Hauptvertreter des VDE China Representative Office; Frau Cang Yan, Chefexpertin des VDE China; Herr Dean Wen, Generaldirektor des VDE Renewable Energy China; und Herr Daniel Roehrs, Generaldirektor des VDE China. Zu den Gästen der Midea Laundry Division, die an dieser Zeremonie teilnahmen, gehörten Herr George Guo, Generaldirektor des Übersee-Marketing, Herr Xu Pengcheng, Direktor des F&E Zentrums, Herr Wang Haifeng, Direktor des Inland-Produktentwicklungszentrum des F&E Zentrums, Herr Yan Shulin, Direktor des Übersee-Produktentwicklungszentrum des F&E Zentrums, und Herr Gao Hongxi, Experte im Zentrum für Fortgeschrittene F&E entrums usw.. Bei der Zeremonie wurden fünf professionelle VDE-Zertifizierungen verliehen: VDE „Neue EU-Energieklasse A"; VDE „Geräusch- und vibrationsarme Zertifizierung"; VDE „Zertifizierung für Vibrationsreduzierung"; VDE „Hygienezertifizierung"; VDE „Testdaten-Akzeptanzprogramm-Zertifizierung" für das Akustiklabor des Forschungsinstituts für Spitzentechnologie der Midea Laundry. Zu Beginn der Zeremonie hielt Herr Daniel Roehrs, Generaldirektor des VDE China, eine Rede im Namen des VDE. Er sagte, dass Midea als eine der besten internationalen Marken in der Haushaltsgeräteindustrie viele Erwartungen an die Entwicklung der Energieeffizienz in der Zukunft hat und der VDE hofft, Midea Laundry entsprechend zu unterstützen. Er wies darauf hin, dass der globale Klimawandel die größte Herausforderung des 21. Jahrhunderts ist. Midea Laundry ist die erste und einzige chinesische Marke, deren Produkte in den Gewichtsklassen 7, 8, 9 und 10 Kilogramm alle die VDE-Prüfungen der neuen EU-Energieklasse A bestanden haben. Er ist davon überzeugt, dass der VDE und Midea in Zukunft eine solidere Zusammenarbeit entwickeln werden. Seite 2 ► Seite 1 von 2





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer