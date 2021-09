Heidelberg Pharma präsentiert auf H.C. Wainwright 23rd Annual Global Investment Conference und nimmt an weiteren Konferenzen teil

Ladenburg, 9. September 2021 - Die Heidelberg Pharma AG (FWB: HPHA) gab heute bekannt, dass sie auf mehreren anstehenden wissenschaftlichen und Investoren-Konferenzen das Unternehmen und die proprietäre ATAC-Technologie präsentieren wird. Mit Amanitin nutzt Heidelberg Pharma ein innovatives Toxin zur Entwicklung neuer Krebstherapien, das, gekoppelt an einen Antikörper, gezielt sogar ruhende Krebszellen abtöten und Resistenzen überwinden kann. Der Kandidat HDP-101 steht kurz vor dem Eintritt in die klinische Entwicklung zur Behandlung des Multiplen Myeloms.

H.C. Wainwright 23rd Annual Global Investment Conference (virtuelles Format)

Dr. Jan Schmidt-Brand, CEO und CFO von Heidelberg Pharma, wird auf der virtuellen globalen Investorenkonferenz eine Unternehmenspräsentation halten. Er und Prof. Dr. Andreas Pahl, CSO, stehen für 1 x 1 Meetings zur Verfügung, die online über das Konferenzsystem für den 13., 14. und 15. September vereinbart werden können.

Die Präsentation wird ab dem 13. September 2021 um 7:00 Uhr EDT / 13:00 Uhr CEST online für registrierte Teilnehmer zur Verfügung stehen.

12th World ADC Congress (virtuelles Format)

Prof. Dr. Andreas Pahl, CSO von Heidelberg Pharma, wird auf dem bedeutendsten Kongress zu Antibody Drug Conjugates einen Vortrag zu dem einzigartigen Wirkmechanismus von ATACs und dem klinischen Kandidaten HDP-101 halten.

Datum: 11. - 14. Oktober 2021

Details der Präsentation

Antibody Targeted Amanitin Conjugates (ATACs) Overcome Resistance Mechanisms to Establish New Treatment Options for Difficult to Treat Cancers

Session: Looking at Novel & Outside of the Box Technologies

Datum: 12. Oktober 2021 um 5:30 pm EDT / 23:30 Uhr CEST

BIO-Europe (virtuelles Format)