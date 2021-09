Vielmehr wollen die Darmstädter im Wesentlichen in den kommenden Jahren in ihren drei Geschäftsbereichen aus eigener Kraft zulegen. Zwar stehe der Dax-Konzern grundsätzlich auch großen Deals offen gegenüber, doch hierfür sei im Moment "nicht der richtige Zeitpunkt", betonte Garijo. "Denn wir agieren aus einer Position der Stärke heraus und sind gut für weiteres Wachstum positioniert." Der Verkauf einer Sparte sei wiederum nicht geplant, betonte das Management.

DARMSTADT (dpa-AFX) - Der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck KGaA setzt sich unter seiner neuen Chefin ehrgeizige Wachstumsziele. Bis 2025 soll der Umsatz auf etwa 25 Milliarden Euro steigen, wie Belen Garijo am Donnerstag anlässlich eines Kapitalmarkttages verkündete. Hierzu will Merck in Zukunft noch kräftiger investieren als bisher und auch zukaufen. Wie bereits bekannt hält das Management aber gezielte kleinere bis mittelgroße Übernahmen für eher wahrscheinlich als große Deals, die den Konzern stark verändern würden.

Ask 10,96

Ask 10,96

Ask 9,91

Ask 9,91

Laut der Mittelfristprognose will Merck bis zum Jahr 2025 seinen Umsatz jährlich um mehr als eine Milliarde Euro ankurbeln, dies entspreche einer durchschnittlichen organischen jährlichen Wachstumsrate von mehr als sechs Prozent. Das Wachstum soll dabei maßgeblich aus allen drei Sparten des Konzerns kommen. Für 2021 ist bislang ein Umsatzplus auf bis zu 19,7 Milliarden Euro angepeilt.

Gleichzeitig sollen die Investitionen zwischen 2021 und 2025 um mehr als die Hälfte gegenüber der vorangehenden Fünfjahresperiode steigen. Mehr als 70 Prozent der Gelder sollen dabei in die drei Geschäftsbereiche fließen. Neben den Ausgaben für Forschung und Entwicklung, von denen vor allem die Pharmasparte profitieren dürfte, will Merck ab 2023 jährlich rund zwei Milliarden Euro etwa in Anlagen und Technologien stecken. 2021 dürfte diese Summe bei rund 1,5 Milliarden Euro liegen, sagte Finanzchef Marcus Kuhnert.

Es sei zudem davon auszugehen, dass ab Ende 2022 ein Betrag im hohen einstelligen Milliarden-Euro-Bereich für Übernahmen zur Verfügung stehe, hieß es weiter. An der bisherigen Dividendenpolitik werde sich trotz der höheren Investitionen nichts ändern, ergänzte Kuhnert.

An der Börse legten die Merck-Papiere im etwas schwächeren Marktumfeld zu. Mit zuletzt mehr als zwei Prozent Kursplus waren die Aktien an der Dax -Spitze wieder auf dem Weg zu dem kürzlich aufgestellten Rekord von 207,90 Euro. Die neuen Umsatzziele lägen über der Konsensschätzung, schrieb Analyst Richard Vosser von der US-Bank JPMorgan, deshalb sei hier an der Obergrenze beim Konsens ein Spielraum von bis zu zehn Prozent.