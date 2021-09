Opaganib von RedHill Biopharma zeigt signifikante Verringerung der Nierenfibrose

Tel Aviv, Israel und Raleigh, North Carolina (ots/PRNewswire) - - Covid-19- und

langzeit Covid-Patienten haben ein erhöhtes Risiko, Nierenschäden zu entwickeln



- Opaganib verringerte die Nierenfibrose in einem präklinischen In-vivo-Modell

erheblich





- Die Nierenfibrose ist ein fortschreitender Prozess, der bei Patienten mitchronischer Nierenerkrankung (CKD) auftritt und schließlich zu Nierenversagen imEndstadium führen kann- Opaganib ist ein neuartiger, oral einzunehmender Medikamentenkandidat imspäten klinischen Stadium mit doppelter entzündungshemmender und antiviralerWirkung und hat bereits eine starke Hemmung gegen bedenkliche Varianten,einschließlich Delta- Die globale Phase-II/III-Studie mit Opaganib als Tablette bei hospitalisiertenCovid-19-Patienten mit 475 Patienten hat die Behandlungs- undNachbeobachtungsphase abgeschlossen.RedHill Biopharma Ltd. (https://www.redhillbio.com/) (Nasdaq: RDHL) ("RedHill"oder das "Unternehmen"), ein biopharmazeutisches Spezialunternehmen, gab heutedie Ergebnisse einer neuen präklinischen Studie bekannt, in der die Wirksamkeitvon Opaganib (ABC294640)[1] bei der signifikanten Verringerung der Nierenfibrosein einem Modell der interstitiellen Nierenfibrose, die durch eine einseitigeHarnleiterobstruktion verursacht wurde, nachgewiesen wurde. Berichten zufolgekommt es bei über 20 % der hospitalisierten Covid-19-Patienten zu akutemNierenversagen[2].Nierenfibrose führt in der Regel zu einem Verlust der Gewebefunktion undanschließendem Organversagen mit einer hohen Sterblichkeitsrate. Neuetherapeutische kleine Moleküle zur Beeinflussung der Fibrose werden dringendbenötigt. Ziel der in vivo -Wirksamkeitsstudie war es, die Wirkung von Opaganibauf Nierenentzündung und Fibrose in einem Modell mit einseitigerHarnleiterobstruktion (UUO) - einem gut charakterisierten Modell fürNierenfibrose - zu überprüfen. Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass Opaganibdie Nierenfibrose deutlich verringert."Ein letzter, häufig vorkommender Weg bei chronischen Nierenerkrankungen ist dieFibrose, die Bildung von innerem Narbengewebe, die verheerende Auswirkungenhaben und schließlich zu Nierenversagen im Endstadium führen kann. Diese neuenpräklinischen Daten, die die Fähigkeit von Opaganib, die Nierenfibrose zuverringern, zusammen mit den beobachteten entzündungshemmenden Eigenschaftenbelegen, positionieren Opaganib als potenzielle neue Therapie für die Millionenvon Patienten, die an chronischen Nierenerkrankungen leiden, und möglicherweiseauch für Covid-19-Patienten mit akutem Nierenversagen (AKI), bei denen einRisiko für die Entwicklung einer Nierenfibrose besteht", sagte Dr. Reza Fathi,