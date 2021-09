Pontus Protein informiert über den aktuellen Stand des Ausbaus seiner Betriebsanlage in Surrey

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 9. September 2021 – Pontus Protein Ltd. (TSXV: HULK, OTCQB: HLKKF, FWB: 8YC) („Pontus“ oder das „Unternehmen“) ist mit dem Ausbau seiner ersten kommerziellen Produktionsanlage sehr zufrieden. Die 20.570 Quadratfuß große Produktionsanlage befindet sich in der Stadt Surrey in British Columbia (die „Anlage in Surrey“).