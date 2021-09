Plant Vedas Heidelbeer-Lassi steht im Finale für die Auszeichnung zum Produkt des Jahres

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC – 9. September 2021 – Plant Veda Foods Ltd. („Plant Veda“ oder das “Unternehmen”) (WKN: A3CS6B +++ CSE: MILK), ein preisgekröntes Unternehmen für Alternativprodukte im Milchbereich, freut sich bekannt zu geben, dass das Heidelbeer-Lassi des Unternehmens von der BC Food and Beverage Association als Finalist für den Product of the Year Award nominiert wurde.

Die Preisverleihung wird am 16. September 2021 von 18:00 bis 19:00 Uhr (PDT) virtuell abgehalten, wo auch die Gewinner bekannt gegeben werden. Wer an der Preisverleihung teilnehmen möchte, kann sich unter diesem Link kostenlos anmelden. www.invst.ng/ir6

Die Mango-Variante der Lassi-Produktlinie hat bereits Auszeichnungen erhalten, darunter den Product of the Year Award auf der Veg Expo 2019 und den Clean Choice Award des Clean Eating Magazine Anfang dieses Jahres. Der Heidelbeer-Lassi, eine neuere Ergänzung der Lassi-Produktlinie, besteht aus gesunden Heidelbeeren aus British Columbia, die mit kanadischem Ahornsirup gemischt werden, um einen natürlich gesüßten, probiotischen Lassi auf Pflanzenbasis herzustellen.

"Der Heidelbeer-Lassi von Plant Veda ist seit seiner Markteinführung ein Fan-Liebling und liegt mir sehr am Herzen, da er aus Heidelbeeren aus British Columbia sowie reinem kanadischen Ahornsirup und Hafer hergestellt wird. Ich gratuliere allen Heidelbeerfarmern in Britisch-Kolumbien zu diesem Erfolg, denn es ist eine Ehre, für eines der besten Lebensmittelprodukte nominiert zu sein, das Britisch-Kolumbien zu bieten hat", sagt Sunny Gurnani, CEO von Plant Veda. "Ich möchte jeden ermutigen, in einer Woche bei der Preisverleihung dabei zu sein und all die wunderbaren Produkte anzufeuern, die in diesem Jahr aus British Columbia kommen.

Erneuerung von Marketing und Investor Relations Verträgen

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es seine Vereinbarung mit Gina Capital über die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Investor Relations und digitales Marketing verlängert hat. Die erneuerte Vereinbarung hat eine Laufzeit von drei Monaten und beginnt am 15. September 2021. Als Gegenleistung für die Dienstleistungen hat das Unternehmen Zahlungen in Höhe von 75.000 € geleistet.