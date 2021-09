Graylog veranstaltet erste jährliche Anwenderkonferenz

„Als ich Graylog offiziell als Open-Source-Projekt und als Unternehmen in Hamburg startete, wusste ich, dass es einen Bedarf auf dem Markt erfüllte, weil ich für mich selbst nicht die richtige Kombination aus Benutzerfreundlichkeit, Leistung und Erschwinglichkeit finden konnte“, so Graylog-Gründer und CTO Lennart Koopmann. „Aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass es 8 Jahre später auf über 50.000 Installationen und Hunderttausende von Benutzern anwachsen würde, die eine Anwenderkonferenz wollen!“

Graylog , ein weltweiter Anbieter von Log-Management-Lösungen der nächsten Generation, gab heute die Veranstaltung seiner ersten jährlichen Graylog-Anwenderkonferenz unter dem Namen Graylog GO bekannt, um Graylog Open Source- und Enterprise-Anwendern weitere Informationen zu den besten Praktiken von Graylog zu geben. Die am Donnerstag, den 21. Oktober 2021 stattfindende eintägige Konferenz wird fundierte Inhalte darüber liefern, wie die Lösungen von Graylog Probleme in den Bereichen Sicherheit, Compliance, Betrieb und Anwendungsentwicklung beheben.

Graylog GO bietet live gestreamte Präsentationen aus dem Louisville Underground, wo die Teilnehmer die ersten sein werden, die neue Graylog-Angebote sehen, Expertenratschläge erhalten, mit den Graylog-Engineering- und Technik-Teams interagieren und andere Graylog-Nutzer treffen können. Die Sitzungen werden wertvolle Erkenntnisse für neue Benutzer und langjährige Experten in einer Vielzahl von Themen für diejenigen bieten, die in den Bereichen IT-Betrieb, Cybersicherheit, Compliance, Softwareentwicklung und Netzwerkbetrieb arbeiten.

„Wir freuen uns darauf, Graylog GO als ein Community-Event zu veranstalten, das Menschen zusammenbringt, um zu lernen, wie sie noch mehr aus ihrer Nutzung von Graylog herausholen können“, sagte Andy Grolnick, CEO von Graylog. „Während des Events werden wir bewährte Praktiken austauschen, spannende neue Lösungen vorstellen und im Laufe des Tages die Stimmung mit Musik, Comedy und Spaß auflockern.“

Für weitere Informationen über die Graylog GO Anwenderkonferenz und zur Registrierung für die Konferenz besuchen Sie: https://go2.graylog.org/graylog-go-2021

ÜBER GRAYLOG

Log-Management richtig gemacht. Graylog ist eine preisgekrönte, zentralisierte Log-Management-Lösung, die in mehr als 50,000 Installationen weltweit Einsatz findet. Sie ist bei der Erfassung, Speicherung und Echtzeit-Analyse von Terabytes an Maschinendaten auf Geschwindigkeit und Skalierbarkeit ausgelegt. Graylog wurde speziell für moderne Log-Analysen entwickelt, um eine bessere Benutzererfahrung mit einer kosteneffektiven und flexiblen Architektur zu bieten. Hunderttausende von Benutzern können mit Graylog täglich ihre Daten untersuchen, um Probleme in den Bereichen Sicherheit, Compliance, Betrieb und Anwendungsentwicklung zu lösen. Für weitere Informationen besuchen Sie https://graylog.org.

