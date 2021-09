An Diesem Weltalphabetisierungstag Und Im Fünften Jahr In Folge bekräftigt Lancôme Seine Unterstützung Im Kampf Gegen Den Weltweiten Analphabetismus Mit Der Globalen Aktion "write Her Future"

Paris (ots/PRNewswire) - @lancomeofficial



Anlässlich des Internationalen Tags der Alphabetisierung feiert Lancôme in

diesem Jahr die 50.000 Frauen, die das philanthropische Programm "Write Her

Future" seit seinem Start im Jahr 2017 weltweit nutzen konnten. Lancôme weitet

zudem sein Engagement von der Alphabetisierung auf Mentoring für

Unternehmerinitiativen aus, mit dem Ziel, bis Ende 2022 über 100.000 Frauen zu

erreichen. Das "Write Her Future"-Programm verkörpert das Engagement von

Lancôme, Frauen den Zugang zu Alphabetisierung, Mentoring und Unternehmertum zu

ermöglichen, damit sie ihre eigene, glücklichere Zukunft gestalten und sich

selbst verwirklichen können.



Frauenförderung seit dem Jahr 2017





Seit seinem Beginn im Jahr 2017 in Partnerschaft mit derNichtregierungsorganisation CARE International zielt das philanthropischeProgramm Write Her Future von Lancôme darauf ab, die noch immer tabubehafteteAnalphabetenrate bei Frauen zu bekämpfen.In diesem Jahr kann Lancôme stolz auf eine Reihe von Meilensteinen und Erfolgenverweisen: In Marokko hat CARE International Vorschul- undSchulbildungsprogramme durchgeführt, von denen 1635 Kinder und 1516 Elternprofitieren. Heute können 1100 Frauen ihren Kindern eine Schulausbildungermöglichen. In Guatemala hat Write Her Future mehr als 5000 jungen Frauengeholfen, die vom Bildungssystem ausgeschlossen waren, sowie weiteren 5460Frauen im Alter von über 35 Jahren, die keinen Zugang zu Bildung hatten. Auch inThailand hat die Initiative 2578 Frauen Zugang zu Alphabetisierungskursenverschafft, die es ihnen ermöglichen, zu lernen und ihr Wissen mit anderenFrauen zu teilen.Für das Jahr 2022 geht Lancôme davon aus, dass die rasche globaleDigitalisierung eine beispiellose Chance bietet, noch mehr Frauen zu stärken undgrößere Veränderungen zu bewirken. Lancôme ist sich bewusst, dass das ProgrammWrite Her Future heute aktueller denn je ist. Deshalb erweitert und beschleunigtdas Unternehmen in diesem Jahr sein Engagement für den Wissensaustausch überdigitale Lösungen, die zwei wichtige Säulen des philanthropischen Programmsfördern: Online-Mentoring und Unternehmertum.Mentoring für Unternehmerschulung ist im Vorfeld von 2022 mit im Programm"Wir bei Lancôme beschleunigen weiterhin unseren globalen Wandel, indem wirunser Engagement in den Bereichen Mentoring und Unternehmertum ausbauen. UnserePriorität ist es, unsere Programme zu erweitern, um unsere Ziele zu erreichenund letztendlich allen Frauen die Möglichkeit zu geben, sich selbst, ihreFamilien und ihr Umfeld zu verändern." - Françoise Lehmann, General Manager