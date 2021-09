Mindset Pharma wählt therapieresistente Depressionen und Angstzustände bei Krebs im Endstadium als Indikationen für seinen neuartigen, von Psilocybin inspirierten klinischen Wirkstoff MSP-1014

Toronto, Ontario -- 9. September 2021 - Mindset Pharma Inc. (CSE: MSET) (FWB: 9DF) (OTCQB: MSSTF) („Mindset“ oder das „Unternehmen“), ein auf die Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln spezialisiertes Unternehmen, das sich in erster Linie der Entwicklung von optimierten und patentfähigen Psychedelika der nächsten Generation für die Behandlung von neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen mit ungedecktem medizinischem Bedarf widmet, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen therapieresistente Depressionen („TRD“) und die sogenannte „End-of-Life“-Angst als erste Zielindikationen für seinen führenden klinischen Kandidaten MSP-1014 ausgewählt hat. MSP-1014 ist ein neuartiger, zum Patent angemeldeter Wirkstoffkandidat, der auf Grundlage präklinischer Daten gute Aussichten hat, sich für den Einsatz als psilocybinähnliches Therapeutikum der zweiten Generation mit einem besseren Sicherheitsprofil und einem geringeren Potenzial für Nebenwirkungen zu eignen.

„Psilocybin hat in einer Reihe von klinischen Studien eine vielversprechende Wirksamkeit in der Behandlung von therapieresistenten Depressionen und Angstzuständen bei Krebs im Endstadium gezeigt. Wir glauben, dass unser neuartiger Wirkstoffkandidat MSP-1014 eine Weiterentwicklung seines Psilocybin-Vorgängers mit einem besseren Sicherheitsprofil und einer höheren Skalierbarkeit darstellt“, sagt James Lanthier, CEO von Mindset. „Von therapieresistenten Depressionen ist eine große und unbehandelte Bevölkerungsgruppe betroffen. Ein Drittel der Patienten mit einer schweren depressiven Störung (Depression) ist resistent gegenüber den derzeit verfügbaren Behandlungsmethoden1, während die sogenannte „End-of-Life“-Angst als eine der Hauptursachen für Depressionen und Angstzustände mit begrenzten Behandlungsmöglichkeiten gilt. Wir sehen hier eine Chance, mit unserem Medikament der nächsten Generation eine bedeutende Behandlungslücke zu schließen und wollen MSP-1014 sowie weitere Kandidaten aus unserer Serie von Wirkstoffen, die bereits zum Patent angemeldet wurden, so rasch wie möglich durch das Zulassungsverfahren bringen.“