Nasdaq 100 – Sehr robust unterwegs

Während andere US-Indizes zuletzt durchaus Dynamik zur Unterseite zeigten, ist im Nasdaq-100 Index bislang nichts passiert. Der Index schwächelte zwar im Mittwochshandel, verteidigte aber das Zwischentief bei 15.522 Punkten und damit auch die Range der letzten Tage.

Die Bullen besitzen also weiterhin Chancen, das Hoch bei 15.696 Punkten zu überbieten, um das Restpotenzial in Richtung der oberen Begrenzung eines Trendkanals seit März bei derzeit 15.850 Punkten noch auszuschöpfen. Kommt es tatsächlich zu einer solchen Aufwärtswelle, wären anschließend Konsolidierungen in jedem Fall einzuplanen. Kurzfristig hat der Index eine gehörige Strecke absolviert.

Auf der Unterseite sollten Anleger kurzfristig die Marke von 15.522 Punkten im Blick haben. Darunter wäre ein kleines Verkaufssignal ausgelöst. Als wichtiger Support fungiert die Ausbruchszone zwischen 15.184 und 15.142 Punkten. Darüber ist das mittelfristige Bild im Index positiv. Darunter könnte es zu einem Auswasch in Richtung der Horizontalen bei rund 14.787 Punkten kommen.

Nasdaq-100 in Punkten im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Foto: blog.onemarkets.de

Betrachtungszeitraum: 09.07.2021 – 08.09.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart; 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung) Foto: blog.onemarkets.de Betrachtungszeitraum: 01.09.2016 – 08.09.2021 Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants Turbo Bull-Optionsscheine auf Nasdaq-100 Index für eine Spekulation auf eine Aufwärtsbewegung des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR K.o. Barriere in Punkten Hebel Letzter Bewertungstag Nasdaq-100 Index HR84R3 14,58 13.950 9,10 30.09.2021 Nasdaq-100 Index HR84QD 24,71 12.750 5,36 30.09.2021 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 07.09.2021; 15:42 Uhr Turbo Bear-Optionsscheine auf Nasdaq-100 Index für eine Spekulation auf eine Abwärtsbewegung des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR K.o. Barriere in Punkten Hebel Letzter Bewertungstag Nasdaq-100 Index HR86W0 6,03 16.350 21,95 30.09.2021 Nasdaq-100 Index HR8VNC 13,61 17.250 9,74 30.09.2021 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 07.09.2021; 15:44 Uhr

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde.

Autor: Bastian Galuschka