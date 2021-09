JEFFERIES stuft Deutsche Börse AG auf 'Buy'

Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Martin Price

Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 167

Kursziel alt: 167

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Börse nach einem Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden Theodor Weimer und Finanzchef Gregor Pottmeyer auf "Buy" mit einem Kursziel von 167 Euro belassen. Erwartungsgemäß seien die Ziele für dieses Jahr und bis 2023 bestätigt worden, schrieb Analyst Martin Price in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Übernahmen blieben ein wichtiges Thema mit Fokus auf kleinere Gelegenheiten./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2021 / 09:01 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2021 / 09:01 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.