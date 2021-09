DGAP-Media / 09.09.2021 / 16:21



action press-Bilddatenbank mit starkem Wachstum: nun 146,8 Millionen digitale Assets im Bestand



Frankfurt am Main/Hamburg, 9. September 2021 - Stand heute verzeichnet die action press international GmbH (Hamburg) 72,5 Millionen verschlagwortete Bilder in der Datenbank. Plus dem Bildbestand der ddp media GmbH (Hamburg) von 74,3 Mio. Fotos ergibt sich bei der action press AG (Frankfurt am Main) eine neue Gesamtanzahl von 146,8 Millionen Bildern. Zum Stichtag 1. August 2021 meldete die action press AG 110 Millionen Fotos.



action press, eine der größten Bilddatenbanken der Welt



Am 2. September 2021 informierte die action press AG, eine der größten Bildagenturen der Welt, dass sie 100 % der Anteile von ddp erworben hat. "Wir setzen unser Wachstum nicht nur organisch fort. Bleibt es bei dem seit einem Jahr aufgenommenen neuen Tempo, lösen wir Getty Images als Marktführer neben der chinesischen Konkurrenz bald ab", so Prof. Moritz Hunzinger, CEO der action press AG.

