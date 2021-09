NORDLB stuft HHLA HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK AG auf 'Kaufen'

Analysierendes Institut: NORDLB

Analyst: Wolfgang Donie

Analysiertes Unternehmen: HHLA HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 23

Kursziel alt: 23

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat HHLA nach Halbjahreszahlen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel auf 23 Euro belassen. Entsprechend der Empfehlungssystematik spreche das Kursziel mittlerweile für eine Kaufempfehlung, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das erste Halbjahr sei ordentlich gewesen. Positiv wertet der Experte die vorgesehene Beteiligung der Reederei Cosco am Terminal Tollerort. Hierdurch könnten Fernostverkehre langfristig gesichert und die Wettbewerbsfähigkeit gestärkt werden./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2021 / 15:03 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2021 / 15:05 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.