17:15 Uhr Schweizer Heimtier- und Tiermarken zur „Marke des Jahres“ gekürt Business Wire (dt.) | Weitere Nachrichten

17:14 Uhr Ferro Shareholders Approve Acquisition by an Affiliate of Prince Business Wire (engl.) | Weitere Nachrichten

17:12 Uhr DGAP-News: BayWa AG schließt eine ESG-linked Konsortialfinanzierung über 1,7 Mrd. Euro ab EQS Group AG | Weitere Nachrichten

17:12 Uhr DGAP-News: BayWa AG signs ESG-linked syndicated financing agreement for €1.7 billion EQS Group AG | Weitere Nachrichten

17:11 Uhr Fuse Medical, Inc. Announces Official Launch of FuseChoice Dermal Matrix Business Wire (engl.) | Weitere Nachrichten

17:11 Uhr Power REIT Acquires 556,146 Square Foot Cannabis Greenhouse Cultivation and Processing Facility for $18.4 Million in Highly Accretive Transaction globenewswire | Weitere Nachrichten

17:09 Uhr CGTN: China, UK to strengthen cooperation on climate change, biodiversity PR Newswire (engl.) | Pressemitteilungen