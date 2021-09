Zwischen März letzten Jahres und Mai 2021 stieg die Aktie von Dow von 21,85 auf 71,38 US-Dollar an und erreichte damit ihr projiziertes Kursziel gelegen am 188,2 % Fibonacci-Retracement. Anschließend drehte der Wert zur Unterseite ab und begab sich zunächst in den Bereich des EMA 50. Seit Anfang Juli herrscht wieder eine Aufwärtsbewegung, vermutlich aber in einer bärischen Flagge, die kurz vor ihrer Auflösung steht.

Short-Chancen wachsen

Geht es mit Dow Inc. unter den EMA 50 bei derzeit 59,37 US-Dollar abwärts, würden direkte Abschläge auf die Sommertiefs bei 57,06 US-Dollar drohen. Eine vollständige Umsetzung nach charttechnischen Regeln würde dagegen Rücksetzer sogar in den Bereich des 200-Wochen-Durchschnitts bei 52,88 US-Dollar erlauben zu vollziehen. Genau hierauf könnte man dann ein Short-Engagement ansetzen. Schafft Dow Inc. dagegen über 66,00 US-Dollar anzusteigen, könnte sich die drohende Verkaufsformation in Luft auflösen und würde infolgedessen Zugewinne zurück an die Jahreshochs bei 71,38 US-Dollar erlauben. Darüber liegt ein mittelfristiges Projektionsziel sogar um 77,72 US-Dollar für die Dow-Aktie.