Ist Bayer im Panikmodus? Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 09.09.2021, 16:32 | 17 | 0 09.09.2021, 16:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Anteilseignern von Bayer dürfte heute das Lachen vergehen. So weist die Anzeigetafel für die Aktie ein Minus von rund zwei Prozent aus. Damit kostet der Titel jetzt nur noch 45,36 EUR. Die Bären haben die Bullen also in die Ecke gedrängt – können die sich aus der Umklammerung lösen? Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Bayer-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen können. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Bayer der letzten drei Monate Der aktuelle Rücksetzer hat die Ausgangslage deutlich eingetrübt. Denn Bayer hat damit unter eine weitere wichtige Unterstützung unterboten. Schließlich fällt Bayer heute auf den tiefsten Stand der vergangenen vier Wochen. Bis zuletzt lag dieser Tiefpunkt bei 46,38 EUR. Es steht momentan also extrem viel auf dem Spiel. Anleger, die die Zukunftsplanung von Bayer überzeugt, erhalten nun noch einmal einige Vergünstigungen. Einen solchen Rabatt bekommt man schließlich nicht alle Tage. Wer dagegen von den Zukunftsaussichten nicht überzeugt ist, sieht seine Einschätzung heute bestätigt. Fazit: Bei Bayer geht es ordentlich zur Sache. In unserer brandaktuellen Sonderanalyse finden Sie alle Details über die Aktie. Einfach hier klicken.

