Skeena kündigt Flow-Through-Finanzierung über 7 Millionen Dollar an

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

Vancouver, BC (9. September 2021) Skeena Resources Limited (TSX: SKE, OTCQX: SKREF) ("Skeena" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/skeena-resource ...) freut sich, eine vollständig gezeichnete, nicht vermittelte Privatplatzierung (das "Angebot") von 346.364 Flow-Through-Aktien zu einem Preis von 20,21 C$ pro Aktie mit einem Bruttoerlös von insgesamt etwa 7 Millionen C$ bekannt zu geben. Diese Finanzierung erleichtert die Einführung von Ausenco Engineering Canada Inc ("Ausenco") als strategischer Investor in Skeena.

Walter Coles Jr., CEO von Skeena, sagte: "Wir freuen uns, Ausenco als neuen Aktionär im Unternehmen begrüßen zu dürfen. Dies ist ein weiterer Vertrauensbeweis in Eskay Creek als eines der besten Gold-Silber-Bergbauprojekte, die sich in Kanada in der Entwicklung befinden, und es bringt unsere jeweiligen Unternehmen in Einklang, während wir gemeinsam daran arbeiten, das Projekt voranzutreiben.”

Der Nettoerlös des Angebots wird zur Finanzierung der Explorationsaktivitäten auf den Projekten des Unternehmens im Goldenen Dreieck von British Columbia verwendet werden. Der Abschluss des Angebots wird voraussichtlich am oder vor dem 17. September 2021 (das "Abschlussdatum") erfolgen und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Zustimmung der Toronto Stock Exchange. Die im Rahmen des Angebots emittierten Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist in Kanada, die vier Monate und einen Tag nach dem Abschlussdatum abläuft. Im Zusammenhang mit diesem Angebot werden keine Vermittlungsprovisionen gezahlt.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act oder einem einzelstaatlichen Wertpapiergesetz registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind nach dem U.S. Securities Act und den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert oder es liegt eine Befreiung von einer solchen Registrierung vor.