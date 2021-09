Wasserstoffprojekt "Energiepark Bad Lauchstädt" erhält Fördermittelbescheid als Reallabor der Energiewende (FOTO)

Bad Lauchstädt (ots) -



- Gemeinsames Vorhaben mehrerer Konsortialpartner untersucht Erzeugung,

Speicherung, Transport und wirtschaftlichen Einsatz von Grünem Wasserstoff

- Aufbau und Entwicklung ab Herbst 2021

- Gemeinsames Ziel: Entwicklung Mitteldeutschlands zu einer

Wasserstoff-Modellregion



Die Entwicklung des "Energieparks Bad Lauchstädt" nimmt einen weiteren wichtigen

Schritt: Heute erhielten die Projektpartner im Beisein des

sachsen-anhaltinischen Ministerpräsidenten Dr. Reiner Haseloff den Bescheid für

die Förderung als "Reallabor der Energiewende" über rund 34 Millionen Euro,

überreicht durch Andreas Feicht, Staatssekretär im zuständigen Bundesministerium

für Wirtschaft und Energie (BMWi).





Seite 2 ► Seite 1 von 4

"Wasserstoff ist nicht nur ein Schlüsselelement für die Energiewende. Er kannauch ein wertvoller Baustein für den Aufbau einer nachhaltigen Chemieindustriesein und damit den Erhalt von Wertschöpfung und qualifizierten Arbeitsplätzen inder mitteldeutschen Strukturwandelregion sichern. Mit dem Förderformat derReallabore der Energiewende unterstützt das BMWi Unternehmen dabei, ihreGeschäftsmodelle für den Umbau unseres Energiesystems fit zu machen", so AndreasFeicht zu den Teilnehmern.Im "Energiepark Bad Lauchstädt" wollen die Projektpartner die Herstellung, dieSpeicherung, den Transport und den wirtschaftlichen Einsatz von GrünemWasserstoff unter realen Bedingungen im industriellen Maßstab untersuchen.Nachdem das BMWi das Projekt im Rahmen des zweistufigen Antragsverfahrensbereits 2019 als förderwürdiges Reallabor deklarierte, haben dieVerantwortlichen des beteiligten Unternehmenskonsortiums die Pläne in derZwischenzeit konkretisiert und weiter vorangetrieben. "Wir sind sehr glücklich,nun den langersehnten Bescheid in den Händen zu halten und uns endlich an dieeigentliche Arbeit machen zu können. Mit diesem Vorzeigeprojekt wollen wirgemeinsam demonstrieren, dass die industrielle Nutzung von Grünem Wasserstoffabsolut möglich und wirtschaftlich sinnvoll ist", sagte Cornelia Müller-Pagel,Leiterin des Projektes im Konsortium und Leiterin der Abteilung "Grüne Gase" beiVNG AG. "Mit unserem Projekt wollen wir dazu beitragen, Grünen Wasserstoff alsbahnbrechende Zukunftstechnologie weiter zu erforschen und zur Marktreife zubringen. Gleichzeitig ist es unser Ziel, wichtige Impulse für die Region zusetzen und Mitteldeutschland zu einer technologisch starken undzukunftsorientierten Wasserstoffregion zu entwickeln", so Müller-Pagel weiter."In den neunziger Jahren haben wir in Sachsen-Anhalt sehr erfolgreich dasChemieparkmodell entwickelt. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir auch mit