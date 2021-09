Urteil des höchsten EU-Gerichts hat gigantische Auswirkungen für Verbraucher

Die Hintergründe: Vertragsklauseln europarechtswidrig

Kreditverträge müssen klar und verständlich formuliert und der Verbraucher unmissverständlich darüber belehrt werden – so gibt es das EU-Recht vor. Sollte dies nicht eingehalten werden, kann der Verbraucher den Kreditvertrag jederzeit widerrufen, selbst Jahre nach Abschluss des Vertrages noch. Der Vorteil für Verbraucher: Ihre Restschulden müssen sie dann nicht mehr bezahlen, sie können sogar die Rückzahlung aller bisheriger Monatsraten sowie die Anzahlung beanspruchen.

Mit Bezug auf diesen Grundsatz hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) am 09. September 2021 das Urteil gefällt, dass die Klauseln, die deutsche Banken für Autokredite verwenden, europarechtswidrig sind (Az. C-33/20, C-155/20 und C-187/20).

Urteil des EuGH revolutionär

Das Urteil erreicht eine enorme Reichweite: Nicht nur sind durch das Urteil Millionen von Autokrediten betroffen, auch kippt der EuGH damit die bankenfreundliche Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (BGH).

Zu den Verfahren vor dem EuGH gehören vorerst zwar nur Verträge der Volkswagen Bank sowie der BMW Bank. Doch ist bisher abzusehen, dass die Fehler, die durch den EuGH nun gerügt wurden, seit 2010 bei ausnahmslos allen Verbraucherkreditverträgen aller deutschen Banken vorkommen. Damit wären ebenfalls ausnahmslos alle Autokreditverträge widerrufbar.

Verbraucherunfreundlicher Urteilstrend beim BGH in allgemeiner Kritik

Mehrfach hatte der BGH in den vergangenen Jahren festgestellt, dass die Kreditverträge der Autobanken legitim formuliert seien. So schloss der BGH auch die Notwendigkeit einer Klärung durch den EuGH aus. Verbraucherschützer sahen dies jedoch anders, ebenso das Landgericht Ravensburg, das Zweifel an der Rechtsprechung des BGH zugunsten der Banken erhob. Daraufhin ist auch das aktuelle Urteil des EuGH als Bestätigung dessen anzusehen: Klauseln, die von den Banken in Deutschland für Autokreditverträge verwendet werden, sind unklar und unverständlich.

Konkreter: In den Kreditverträgen, die im Zentrum der Verhandlungen standen, ging es zuletzt um den Satz der Verzugszinsen. Dieser müsse in Form eines konkreten Prozentsatzes angegeben werden, außerdem müsse der Mechanismus der Anpassung des Verzugszinssatzes konkret beschrieben werden, so entscheidet der EuGH.

