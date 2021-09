Seoul / New York 09.09.2021 - Die südkoreanische Regierung hat zur Reduktion CO2-Emissionen bis 2050 umgerechnet 10 Mrd. USD bewilligt. Tesla forciert seine Pläne zum Aufbau eines Stromgeschäftes.



Südkorea hat kürzlich beschlossen, bis zum Jahr 2050 CO2-neutral sein zu wollen. Gleichzeitig wurde im Haushalt für das kommende Jahr entschieden, 12 Billionen Won (10,3 Mrd. USD) für verschiedene Projekte im Bereich der Elektromobilität investieren zu wollen.





Die Regierung will unter anderem Fahrzeuge mit Wasserstoffantrieb, aber auch solche mit Batterieantrieb fördern. Dies umfasst auch Ladestationen, die im Land errichtet werden sollen. Das Geld soll zudem verwendet werden, um die Zahl von Kohlekraftwerken und Verbrennern auf den Straßen zu reduzieren.Südkorea plant bis zum Jahr 2030 die CO2-Emissionen gegenüber 2018 um 35 Prozent zu senken. Bislang war eine Reduktion um 26 Prozent geplant.2050 soll Südkorea dem Staatschef Moon zufolge eine Wasserstoff-Gesellschaft sein. Dieser soll nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch als Energieträger für die Stromerzeugung genutzt werden.Tesla (TL0) forciert Pläne für StromversorgungTesla hat kürzlich einen Antrag gestellt, um im US-Bundesstaat Texas als Stromversorger agieren zu dürfen. Nun hat das Unternehmen auf seiner Seite mitgeteilt, dass man ein Team für den Stromhandel aufbauen will. Damit will Tesla sein Batteriegeschäft und die PV-Projekte stärken.Tesla bietet bereits seit langem Stromspeicher und dezentrale PV-Anlagen an. Bislang macht die Sparte aber nur einen sehr geringen Teil des Umsatzes aus. Ein großes Fragezeichen stellt auch die PV-Dachziegel-Technologie dar. Das Unternehmen liefert seine PV-Dachziegel bislang nur in homöopathischen Dosen aus.Die Stromspeicher will Tesla kündigt im Stromgroßhandel in Echtzeit anbieten.Bereits mit dem Antrag in Texas wurde deutlich, dass Tesla mit seinen Speicher- und Erzeugungskapazitäten größere Pläne hat. In Australien konnte das Unternehmen die Leistungsfähigkeit der Technologie bereits unter Beweis stellen.Nano One erreicht MeilensteinDie Profiteer-Empfehlung Nano One Materials hat am 9. September mitgeteilt, dass man den zweiten Meilenstein beim Projekt „Scaling Advanced Battery Materials“ erreicht hat. Das Projekt wird von Sustainable Development Technology Canada und dem Innovative Clean Energy Fund von British Columbia kofinanziert. Mit dem Erreichen des zweiten Meilensteins wurde eine nicht rückzahlbare Vorfinanzierung im Umfang von 1,652 Mio. CAD ausgezahlt. Das Geld dient der Vorfinanzierung des dritten Meilensteins.Laut CEO Dan Blondal hat Nano One mit dem Schritt seinen Prozess für LFP und NMC Kathodenmaterialien gestärkt. Mit dem dritten Meilenstein soll nun die wirtschaftliche Modellierung und eine vergrößerte Demonstration von LFP und NMC erreicht werden.Die gesamte Mitteilung von Nano One Materials finden Sie hier:https://bit.ly/3ndM5IZNano One Materials Corp. (WKN: A14QDY) bietet in einer Phase des Wandels eine Technologie, die diesen Wandel beschleunigen dürfte. Das Unternehmen bewegt sich einem Markt, der in fünf Jahren ein Volumen von 23 Mrd. USD erreichen könnte. Gleichzeitig liegt die Bewertung von Nano One Materials aber nur bei rund 390 Mio. CAD. Am 6. Mai 2020 meldete das Unternehmen zudem, dass man eine nicht rückzahlbare Förderung in Höhe von 3 Mio. CAD durch die Provinz British Columbia erhalten habe, womit die bisherige Förderung des Projektes zur Skalierung moderner Batteriematerialien auf mehr als acht Millionen CAD anwächst.Hinweis:Redakteure und Mitarbeiter der Publikationen von PROFITEER/shareribs.com halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Anteile an Wertpapieren, welche im Rahmen dieser Publikation besprochen werden.Die Redakteure und Mitarbeiter geben darüber hinaus bekannt, dass sie nicht die Absicht haben, Anteile der besprochenen Wertpapiere kurzfristig zu veräußern oder kurzfristig zu kaufen.PROFITEER/shareribs.com und seine Mitarbeiter werden für die Vorbereitung, die elektronische Verbreitung und Veröffentlichungen dieser Publikation sowie für andere Dienstleistungen entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes, da PROFITEER/shareribs.com an einer positiven Darstellung von Nano One Materials Corp. interessiert ist.Der Auftraggeber dieser Publikation hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien der besprochenen Unternehmen Nano One Materials Corp. und hat kurzfristig die Absicht, diese zu kaufen oder zu veräußern. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes.PROFITEER/shareribs.com kann nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns vorgestellten bzw. empfohlenen Unternehmen im gleichen Zeitraum besprechen, was zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung führen kann.Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Risikohinweis!