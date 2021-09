Neue Conviva-Daten decken auf, dass der Aufschwung von Streaming in Europa mit 19 % Wachstum im Jahresvergleich auch nach der Pandemie anhält

Conviva, die Intelligenz-Cloud im Bereich Streaming Media, hat heute den Bericht „State of Streaming: Europe“ für das zweite Quartal 2021 veröffentlicht. Darin wird aufgedeckt, dass der Aufschwung von Streaming in Europa mit einem Wachstum von 19 % im Jahresvergleich auch nach der Pandemie weiter anhält, wobei Europa weit vor dem globalen Wachstum (13 %) für den gleichen Zeitraum liegt. Westeuropa war mit einer Zunahme von 32 % im Jahresvergleich besonders für das europäische Streaming-Wachstum verantwortlich – vor Nordeuropa mit 23 %. Die Zuschauerzahlen in Süd- und Osteuropa waren im Jahresvergleich jeweils 1 % tiefer.

Conviva's State of Streaming Europe - Q2 2021 (Graphic: Business Wire)

„Europäische Zuschauer nehmen Streaming-Angebote weiterhin rasant auf und spiegeln so, was in jeder Ecke der Welt geschieht – ja, sie liegen damit sogar vor manchen anderen Regionen“, sagte Keith Zubchevich, CEO von Conviva. „Die Menschen wenden sich in Scharen dem Streaming zu, womit Publisher in Europa und rund um die Welt in die Pflicht genommen werden, den Verbrauchern ein hochwertiges Erlebnis zu bieten, was sie aber ohne einheitliche, präzise Messwerte in Echtzeit nicht tun können, denn diese sind auch für das Wachstum und die Monetarisierung ihres Streaming-Geschäfts in einem stark umkämpften Umfeld unentbehrlich.“

Connected-TV-Geräte dominieren weiterhin

Connected-TV-Geräte waren in Europa als bevorzugtes Streaming-Gerät tonangebend und hielten einen Marktanteil von 32 % der gesamten Streaming-Dauer. PCs und Tablets waren gegenüber dem zweiten Quartal 2020 mit einem Marktanteil von 14 % bzw. 11 % unverändert. Mobiltelefone legten um 1 %, Smart-TV-Geräte um 2 % zu, während der Marktanteil von Spielkonsolen an der gesamten Streaming-Dauer um 3 % zurückging. Unter den Einschaltquoten an großen Bildschirmen führte Samsung TV mit einem Marktanteil von 19 %, danach folgten Chromecast mit 12 % und Amazon Fire TV mit 11 %. Dies steht im Gegensatz zu den weltweiten Zahlen, wo Roku mit 31 % weit in Führung liegt.