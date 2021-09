Die letzte Konsolidierungsphase ausgehend von den Rekordhochs bei 497,49 US-Dollar zurück auf das 61,8 % Fibonacci-Retracement sowie den EMA 50 um 360,00 US-Dollar scheint das Papier nun endgültig hinter sich gelassen zu haben und könnte nun einen Gipfelsturm wagen. Kurzfristig ergeben sich durchaus Long-Chancen, sofern ein ausreichend gehebeltes Instrument verwendet wird.

Heute ein Gewinner

Sollte sich die Aufwärtsdynamik bei der Moderna-Aktie in der aktuellen Form fortsetzen, wären auf Sicht der nächsten Tage weitere Zugewinne an 469,67 und darüber schließlich die Jahreshochs bei 497,49 US-Dollar möglich. Um hiervon überdurchschnittlich zu profitieren, könnte beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA8F9Y zum Einsatz kommen. Der weitere Werdegang an den Jahreshochs müsste erneut überprüft werden. Potenzielle Rücksetzer finden dagegen im Bereich von 413,00 US-Dollar erste Unterstützungen vor, darunter um 390,00 und schließlich an dem 61,8 % Fibo um 360,00 US-Dollar.