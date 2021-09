NanoRepro: Jetzt kaufen?

NanoRepro spielt heute seine ganze Stärke aus und beginnt die Sitzung mit einem massiven Anstieg. Im Vergleich zum gestrigen Schluss sind die Aktien aktuell rund acht Prozent teurer. Nach diesem Anstieg kostet der Titel nun 9,60 EUR. Startet dadurch jetzt eine neue Rallye?

Anmerkung der Redaktion: Startet NanoRepro jetzt richtig durch? Mit dieser Frage beschäftigt sich unsere brandaktuelle Sonderanalyse, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von NanoRepro der letzten drei Monate

Endlich verzogen haben sich die dunklen Wolken nach diesem Kursschub. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie wieder an einen wichtigen Bremsbereich heran. So ergibt sich derzeit ein Abstand von nur noch rund zwanzig Prozent zum Monatshoch. Bei 11,50 EUR liegt der Hochpunkt. Spannung ist für die nächsten Tage also garantiert.

Wem es eher um die langfristige Perspektive geht, der schaut aktuell mit einem lachenden Auge auf den 200er-Durchschnittskurs. Bei 9,36 EUR befindet sich diese Linie, womit langfristige Aufwärtstrends gelten. Damit zeigt sich wieder einmal, dass das Überraschungspotenzial in Aufwärtstrends eindeutig auf der Oberseite liegt.

Fazit: NanoRepro kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier abrufen können.