LEI: 213800R88MRC4Y3OIW86

Director Declaration

9 September 2021 In accordance with Listing Rule 9.6.14 (2), Downing ONE VCT plc announces that Chris Allner, non-executive director of Downing ONE VCT plc, has been appointed as a non-executive director of Downing FOUR VCT plc, with effect from 8 September 2021.



