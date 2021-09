PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat am Donnerstag nach der Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) seine zuvor verbuchten Verluste aufgeholt. Prozentual unverändert mit 4177,11 Punkten ging der Eurozonen-Leitindex aus dem Handel, nachdem er an den beiden Tagen davor jeweils im Minus geschlossen und am Donnerstag noch vor der EZB-Sitzung um bis zu ein Prozent nachgegeben hatte.

Die europäischen Währungshüter sorgten auch beim französischen Cac 40 für Auftrieb. Der Pariser Leitindex schloss 0,24 Prozent höher auf 6684,72 Punkten. Der britische FTSE 100 hingegen verlor 1,01 Prozent. Mit 7024,21 Punkten nähert er sich allmählich der runden Marke von 7000 Zählern.