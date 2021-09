Burcon gibt Einzelheiten zur Jahres- und Sonderhauptversammlung bekannt, Neue Richtlinien zur öffentlichen Gesundheit und Impfanforderungen

Neue Richtlinien zur öffentlichen Gesundheit und Impfanforderungen



Vancouver, British Columbia, Kanada, 9. September 2021 - Burcon NutraScience Corporation ("Burcon" oder das "Unternehmen") (Frankfurt WKN: 157 793, TSX: BU, NASDAQ: BRCN), ein weltweiter Technologieführer in der Entwicklung von "Clean Label"-Pflanzenproteinen für Lebensmittel und Getränke, gab heute bekannt, dass in Übereinstimmung mit den neuen, von der Provinz British Columbia herausgegebenen Richtlinien zur öffentlichen Gesundheit ("PHO") alle Teilnehmer von Burcons Jahres- und Sonderhauptversammlung ("AGM"), die am 15. September 2021 im The Westin Bayshore Hotel in Vancouver stattfinden wird, einen Nachweis über ihren Impfstatus erbringen müssen. Darüber hinaus schreiben die neuen PHO-Richtlinien vor, dass in öffentlichen Gebäuden außer am Sitzplatz Masken getragen werden müssen.

Um die neuen PHO-Richtlinien bezüglich der zulässigen Sitzplatzkapazität für eine Veranstaltung einzuhalten, wurde die Jahreshauptversammlung von Burcon vom Marine Room in den größeren Salon E Room verlegt, der sich auf der Hauptebene des Konferenzzentrums des Westin Bayshore Hotels befindet.

Die Teilnehmer sollten Folgendes beachten:

- Masken sind in öffentlichen Innenräumen für alle Gäste ab 12 Jahren VORGESCHRIEBEN, wenn sie NICHT SITZEN. Masken sind ERFORDERLICH, wenn man sich im Veranstaltungsraum bewegt, zu den Essens-/Getränkestationen geht oder einen der öffentlichen Bereiche des Hotels aufsucht (Lobby, Waschräume, Aufzüge, Restaurants, Pool usw.).

- Für die Teilnahme an der Jahreshauptversammlung ist ein Nachweis über die Impfung erforderlich. Teilnehmer, die von außerhalb von British Columbia anreisen, müssen ebenfalls einen Impfnachweis vorlegen.

Weitere Informationen über die neuen Richtlinien von British Columbia für Impfungen und/oder den Erhalt des BC-Impfausweises finden Sie unter Proof of vaccination - Province of British Columbia (gov.bc.ca)