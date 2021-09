Regionalpresse soll stärker von Leistungsschutzrecht profitieren

BERLIN (dpa-AFX) - Presseverleger teilen ab 2022 ihre Erlöse aus dem Leistungsschutzrecht im Internet anders untereinander auf und berücksichtigen stärker die Regionalpresse. Das teilte die Verwertungsgesellschaft Corint Media am Donnerstag in Berlin mit. Die Regelung gilt für die Medienhäuser, die die Verwertungsgesellschaft vertritt. Dazu gehören große TV-Sender, Radiosender sowie Verlagsgruppen. Es gibt in Deutschland weitere Verwertungsgesellschaften.

In den vergangenen Monaten hatten Verlage über eine andere Aufteilung der Erlöse diskutiert. Hintergrund war auch, dass dieses Jahr ein neues Leistungsschutzrecht im Kontext einer großen Urheberrechtsreform in Deutschland verabschiedet wurde. Im Kern geht es darum, dass Internetplattformen dafür bezahlen müssen, wenn sie Inhalte von Medienhäusern nutzen wollen. Das Urheberrecht war veraltet und noch nicht so stark auf das Internet ausgerichtet gewesen.