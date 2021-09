(Neu: Weitere Details)



MÜNCHEN/BERLIN (dpa-AFX) - Der im historischen Umfragetief steckenden Union läuft nach Ansicht von CSU-Chef Markus Söder die Zeit für einen Stimmungsumschwung vor der Bundestagswahl davon. "Wenn es noch eine Chance gibt, den Trend zu brechen, dann an diesem Wochenende", sagte Söder der Deutschen Presse-Agentur in München. Die CSU wolle mit ihrem Parteitag am Freitag und Samstag in Nürnberg "ein Stück" die Trendwende einleiten. CSU-Generalsekretär Markus Blume brachte das Umfragetief der Union direkt mit Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet in Verbindung. Laschet appellierte an die Geschlossenheit der Unionsparteien.

Söder dürfte, ohne es direkt anzusprechen, auch das am Sonntag bei ARD und ZDF anstehende, zweite Triell der Spitzenkandidaten von Union, SPD und Grünen zum Wochenende der Entscheidung hinzuzählen.