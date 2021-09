Die Pandemie ist zwar immer noch präsent, aber ihre Auswirkungen auf das Wirtschaftsleben lassen nach.

Die Pandemie ist zwar immer noch präsent und behindert die Mobilität und das soziale Leben, solange sich hier und da neue Infektionsstämme ausbreiten, aber ihre Auswirkungen auf das Wirtschaftsleben lassen dank der begleitenden öffentlichen Maßnahmen, wie der entscheidenden Unterstützung durch die Zentralbanken, nach. Was den letzten Punkt betrifft, so hat die US-Notenbank die Anleger auf eine Stabilisierung ihrer Bilanzen in den nächsten zwölf Monaten vorbereitet, d. h. auf eine kontrollierte Reduzierung der Ankäufe von Vermögenswerten, auf die eine zweite Phase von Zinserhöhungen folgen könnte. Die EZB folgte diesem Beispiel angesichts der steigenden Inflation (die im August in der Eurozone auf 3 % geschätzt wurde). Die Anleihemärkte haben ihrerseits eine Korrektur erfahren, wobei die 10-jährigen Zinssätze in Frankreich auf dem sehr niedrigen Niveau von Null verharren. Es sei daran erinnert, dass nach geografischen Gesichtspunkten die Vereinigten Staaten das nachhaltigste Wachstum aufweisen, gefolgt von Europa und dem asiatischen Kontinent als Schlusslicht.

Dieser Schereneffekt zwischen der Verlangsamung des Wachstums und der Rückkehr der Inflation hat die Anfälligkeit der Aktienmärkte erhöht, von denen einige in den letzten 18 Monaten einen leichten Bewertungsanstieg verzeichnen konnten. Darüber hinaus hat die Verschärfung der Vorschriften in China in den Bereichen Bildung und Internet die Volatilität chinesischer Aktien wie Alibaba und Ping An, die wir halten, sowie des europäischen Luxusgütersektors im Laufe des Monats noch verstärkt. Umgekehrt begannen defensive Titel, die zu Beginn des Jahres vernachlässigt worden waren, aufzuholen (z. B. Roche) und auch Titel, die abgestraft worden waren, erholten sich (z. B. Atos und Unibail). Letztlich haben unsere Teilfonds im Laufe des Monats leicht zugelegt. Nach dem Aufschwung der letzten neun Monate sind wir nun in eine Übergangsphase an den Aktienmärkten eingetreten. Wir konzentrieren uns jetzt darauf, die Gewinne der Unternehmen für 2019 wieder auf Kurs zu bringen, und nicht auf die zyklische Erholung des laufenden Jahres. Jenseits der aussichtslosen Debatte zwischen einer Rückkehr zur Normalität und einer neuen Welt müssen wir für jedes Unternehmen überlegen, wie es die neue Gleichung zwischen Betriebsleistung, Umweltschutz und Gesundheitssicherheit am besten lösen kann.





