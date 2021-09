Das Lantronix xPico 250 IoT-Gateway ermöglicht sichere vernetzte Anwendungen im Gesundheitswesen

Die IoT-Technologie von Lantronix ist integraler Bestandteil der Entwicklung medizinischer Point-of-Care-Diagnostikgeräte

IRVINE, Kalifornien, Sept. 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), ein globaler Anbieter von sicheren, schlüsselfertigen Lösungen für das Internet der Dinge (IoT) und Remote Environment Management (REM), der Software as a Service (SaaS), Konnektivitätsdienste, Engineering-Services und intelligente Hardware anbietet, stellt auch IoT-Technologien bereit, die die Entwicklung sicherer vernetzter Point-of-Care (POC) Gesundheitsanwendungen für klinische, veterinärmedizinische und Umwelttests per Fernzugriff vorantreiben.



„In der heutigen Welt der kritischen medizinischen Geräteanforderungen arbeiten wir bei Lantronix an IoT- und Intelligent-Edge-Systemen, die es unseren Kunden ermöglichen, sichere vernetzte Gesundheitslösungen für die Ferndiagnose und -behandlung von Patienten bereitzustellen“, so Jacques Issa, VP of Marketing bei Lantronix Inc.