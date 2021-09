UBS stuft Uniper auf 'Neutral'

Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sam Arie

Analysiertes Unternehmen: Uniper

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 34

Kursziel alt: 32,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Uniper von 32,50 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach einer kursmäßig sehr schwachen ersten Jahreshälfte sei es an der Zeit, den europäischen Versorgersektor unter die Lupe zu nehmen, schrieb Analyst Sam Arie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hält derzeit vor allem die breit aufgestellten Energiekonzerne wie zum Beispiel Enel, Engie oder Iberdrola für unterbewertet. Für Uniper bleibe er bei seinem neutralen Votum, das Kursziel passte er hier an aktuelle Energiepreis-Bedingungen an./tih/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2021 / 22:07 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2021 / 22:07 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.