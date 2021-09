Dr. Hak Ja Han Moon, co-founder of the Universal Peace Federation addressing the global audience during the virtual 6th Rally of Hope and the launching of “THINK TANK 2022” (Photo: Business Wire)

Von entscheidender Bedeutung für die geopolitische Dynamik unserer Zeit ist die anhaltende Krise auf der koreanischen Halbinsel, die sich auf Ostasien und den Rest der Welt auswirkt. Während die Friedensbemühungen einen weiteren Krieg in Nordostasien verhinderten, bleibt das Konfliktpotenzial doch bestehen und würde die USA, China, Russland und Japan involvieren. Es ist an der Zeit, dass eine neue Strategie zu Versöhnung und Zusammenarbeit auf der koreanischen Halbinsel führt.

Wer: Die Think Tank 2022 Rally of Hope online wird gesponsert von der Universal Peace Federation (upf.org)

Wann: Sonntag, 12. September 2021, 2:30 Uhr Mitteleuropäische Zeit

Wiederholung der Highlights: 12. September 2021 18:00 Uhr

Wo: Live Event am 12. September um 02:30 (CET) Mitteleuropäischer Zeit mit folgendem Link: https://www.peacelink.live/online/

Highlights des Events: 12. September um 18:00 PM Mitteleuropäischer Zeit auf Zoom link: http://www.zoom.rallyofhope.eu/

oder Live auf Facebook: http://www.facebook.rallyofhope.eu/

Was: Die Rally of Hope wurde 2020 ins Leben gerufen und stellt eine Reihe von Live-Streaming-Online-Produktionen dar, die fortschrittliche Augmented-Reality-Technologie verwenden, um Millionen von Zuschauern weltweit miteinander zu verbinden. Mit international prominenten Führungspersönlichkeiten und fesselnder Unterhaltung ist die Rally of Hope inspirierend, auf Glauben basierend und voller Action.

Warum: Dieses neue und einzigartige Programm befähigt Menschen, die eine sinnvolle Veränderung in ihrem persönlichen Leben, ihrer Familie, Gemeinschaft und sogar weltweit anstreben, indem sie an einer Bewegung teilnehmen, die politische, religiöse, ethnische und ideologische Grenzen überwindet.

Frühere Rallyes of Hope boten Top-Experten eine Plattform, um über die komplexen Probleme unseres Planeten zu sprechen, darunter waren: Klimawandel, geopolitische Hotspots, Herausforderungen der Coronavirus-Pandemie, Ehrung der Veteranen des Koreakrieges anlässlich seines 70. Jahrestags, die Rolle von Glaubensgemeinschaften bei friedensbildenden Maßnahmen und vieles mehr.

Das Thema der Think Tank Rally of Hope 2022 lautet „Schritte zum Frieden in Asien: Versöhnung und Zusammenarbeit auf der koreanischen Halbinsel“. Obwohl das Waffenstillstandsabkommen die Feindseligkeiten beendete, ist die koreanische Halbinsel weiterhin ein „Auge des Hurrikans“ für Frieden und Sicherheit in der Region. Staats- und Regierungschefs der Welt werden über Risiken und Chancen bei der Lösung von Problemen auf der koreanischen Halbinsel und über Schritte zum Frieden in Asien sprechen.

Hauptredner sind: Der Premierminister des Königreichs Kambodscha, Hun Sen, der Präsident der Europäischen Kommission, José Manuel Barroso (2004-2014), die Präsidentin der Republik der Philippinen, Gloria Macapagal Arroyo (2000-2010), der Premierminister der Republik Indien, H.D. Deve Gowda (1996-1997), der Präsident von Trinidad und Tobago, Anthony Thomas Aquinas Carmona (2013-2018) und die Präsidentin der Republik Serbien, Nataša Mićić (2002-2004). UPF-Mitbegründerin Hak Ja Han Moon wird in ihrer Gründeransprache eine besondere Botschaft der Hoffnung übermitteln.

Mehr Infos über die Rally of Hope & Think Tank 2022 unter:

https://www.rallyofhope.eu

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210909005940/de/