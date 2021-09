Interview mit Frank von Seth, CEO der cyan AG, zum Bezugsrecht in der laufenden Kapitalerhöhung, zur Geschäftsentwicklung, zu der Bedeutung der Recurring Revenues und der Gewichtung von externem und internem Wachstum

Interview mit Frank von Seth, CEO der cyan AG, zum Bezugsrecht in der laufenden Kapitalerhöhung, zur aktuellen Geschäftsentwicklung, zu der Bedeutung der Recurring Revenues und der Gewichtung von externem und internem Wachstum

Herr von Seth, aktuell bieten Sie Ihren Aktionären neue Aktien zu 3,22 Euro. Warum dieser deutliche Abschlag zum Aktienkurs?

Frank von Seth: Mit der Kursentwicklung haben unsere Aktionäre einiges durchgemacht – unerheblich, ob der Markt auf diverse News nun übertrieben reagiert hat oder nicht. Die laufende Kapitalerhöhung ist ein klares Zeichen an unsere Aktionäre für einen Restart auf einer bereits guten Plattform. Dieser Restart ist basierend auf einer Strategie, die wir seit einigen Wochen exekutieren, einem fokussiertem Geschäftsmodell auf Basis unserer klaren stärken im Telco Markt, einhergehend mit einem konsequentem Kostensparprogramm. Wir haben das Privileg, dass wir in einem weltweiten Wachstumsmarkt aktiv sind; dem Cybersecurity-Business!

Ich bin als CEO angetreten ein cyan Team aufzustellen, damit wir das Potenzial in diesem Markt optimal ausnutzen, sowohl bei den klaren Wachstumsmöglichkeiten als auch bei den hier zu erzielenden Margen. Das Vertrauen unserer Aktionäre ist hierbei extrem wichtig, da wir für diesen Weg den finanziellen Spielraum benötigen, um erfolgreich zu sein. Wenn unsere bestehenden Aktionäre bei der Kapitalerhöhung mitziehen und uns zusätzlichen finanziellen Freiraum für diesen Restart geben, dann steht einem mittelfristigen Erfolg nichts mehr entgegen.

Können Sie diesen Restart etwas genauer erläutern? Neue Strategie und fokussiertes Geschäftsmodell…

FvS: Wir hatten Anfang des Jahres eine Strategie vorgestellt, welche sehr ambitioniert gewesen ist. Wir mussten dies justieren, da einige Entwicklungen sich nicht so schnell umsetzen ließen, beziehungsweise einige Märkte nicht so weit waren wie wir erhofft hatten. Unverändert bleibt, dass wir unseren Schwerpunkt auf Cybersecurity konzentrieren werden. cyans ultimative Stärke ist die Umsetzung unserer Technologie in das Netzwerk eines Telekommunikationsunternehmen, in der an vordersten Front der Schutz des End-User steht. Hier haben wir bereits gute Traktion mit unseren Kunden wie Orange, Magenta oder Claro. Durch diesen fokussierteren Zugang erwarten wir uns eine bessere Umsatzentwicklung und -qualität, sowie eine Reduktion der Ablenkungen, die uns kostenseitig belasteten. Weitere sehr vielversprechende Zukunftsfelder verfolgen wir weiter, um den Markt gezielt zu bearbeiten, aber nicht mit allerhöchster Priorität. Diese liegt in den kommenden 16 Monaten ausschließlich, in der operative Umsetzung bei unseren Partnern. Folglich setzen wir dort an, um unseren Strategiewechsel hin zu Recurring Revenues möglichst schnell und umfassend umzusetzen.

Wie schnell wird die Umsetzung kommen?

FvS: Wir arbeiten bereits seit Jahresanfang daran. Aus unterschiedlichen Gründen hat sich die positive Entwicklung in diesem Stadium noch nicht in den Finanzzahlen widergespiegelt. Unabhängig davon bin ich mit den im bisherigen Jahresverlauf erreichten Erfolgen aber durchaus zufrieden: Wir hatten in den ersten sechs Monaten 2021 einen neuen Höchststand an abgeschlossenen Partnerschaften und Marktstarts. Beispiele sind der neue „Internetschutz Home“ für Festnetzkunden der Magenta Telekom oder die zur América Móvil Group gehörende Claro Chile, die wir als Kunden für Cybersicherheit gewinnen konnten. Besonders freut uns, dass Orange in Frankreich im B2B-Business live ging und weitere Länder aber auch Produktlinien nacheinander folgen werden – der erste Handover in der Slowakei fand bereits statt. Als letzten – leider noch nicht namentlichen nennend dürfend – haben wir einen großen Operator in Thailand abgeschlossen.

Ist diese zeitliche Versetzung in den Finanzzahlen dann eine Folge Ihrer Umstellung auf „Recurring Revenues“?

FvS: Richtig, die Umstellung unseres Geschäftsmodells auf Recurring Revenues ist ein ganz zentraler Pfeiler unserer strategischen Schwerpunkte. Die zeitliche Verschiebung unserer Umsätze in die Zukunft nehmen wir dabei bewusst in Kauf, auch wenn wir unseren Aktionären deshalb derzeit ein etwas schwerer zu erklärendes Umsatz- und Ergebnis-Bild präsentieren. Wir versprechen uns vom Fokus auf revolvierende Umsätze eine Stärkung der Kundenbindung sowie perspektivisch eine Verbesserung der Visibilität und Vorhersagbarkeit des nachhaltigen Wachstums.

Wie weit gehen Ihre Neu-Fokussierung und Ihr Kostensparprogramm?

FvS: Wir planen, uns durchaus von Aktivitäten zu trennen. Aktuell prüfen wir unsere Optionen bei unseren BSS/OSS-Aktivitäten. Die Umsatzsynergien zu unserem Cybersecurity-Geschäft sehen wir nur sehr eingeschränkt. Für einen Käufer können unsere Kunden den notwendigen Skaleneffekt bringen und wir können uns mit zusätzlichen Mittel und Kapazitäten völlig auf das Wachstum in der Cybersecurity konzentrieren. Beim Kostensparprogramm drehen wir jeden Stein um und leider dürfen auch Anpassungen im Team kein Tabu sein. Wir müssen cyan schlank und effizient aufstellen, um in der Cybersecurity die möglichen Potenziale auch die notwendigen Margen erreichen zu können.

In der Presse wird immer wieder Ihr Vertrag mit der inzwischen insolventen Wirecard thematisiert. Gibt es da noch offene Punkte?

FvS: Nein, das Thema ist zu 100 % abgeschlossen. Wir hatten 2019 einen Vertrag mit einer Wirecard-Tochter über eine umfassende Security-Lösung. Die entsprechende Forderung für unsere erbrachten Leistungen hatten wir als Contract Assets verbucht, allerdings haben wir von Wirecard nie eine Zahlung erhalten. Aufgrund der Insolvenz haben wir unsere Forderung im Jahresabschluss 2020 komplett wertberichtigt. Insgesamt war das ein Geschäftsvorgang, der für uns zum damaligen Zeitpunkt zusätzliche strategische Opportunitäten bot, aber aufgrund der Insolvenz von Wirecard leider unerfreulich endete und uns negativ in das Jahresergebnis 2020 spielte.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) soll bei Wirecard noch untersuchen?

FvS: Dazu kann ich leider rein gar nichts sagen, weil uns das nicht betrifft. Wir hatten keinen Kontakt mit der BaFin – weder in dieser Angelegenheit noch in anderen Themen. Wir haben über unseren Anwalt auch jüngst explizit selbst nochmal bei der BaFin nachgefragt, ob es Sachverhalte gibt, wo wir unterstützen können oder die cyan direkt oder indirekt involviert ist… Uns wurde von der BaFin klar gesagt, dass nichts anhängig ist.

Alex Schütz ist Großaktionär bei Ihnen. Er gilt als begnadeter Netzwerker, dem aber aktuell Gegenwind entgegenweht. Beeinträchtigt Sie das?

FvS: Alex Schütz ist direkt und mittelbar in signifikanter Größe an uns beteiligt, das ist richtig. Darüber bin ich genauso froh wie über seinen Beitrag, den er seit 2020 als Aufsichtsrat und sogar als Vorsitzender dieses Gremiums leistet – nur das zählt für uns. Wir sind extrem glücklich, Alex Schütz mit seinem Netzwerk und seiner Kompetenz in unserem Aufsichtsgremium zu haben. Zusätzlich haben wir 2021 den Aufsichtsrat erweitert und so erfahrene und erfolgreiche Unternehmerpersönlichkeiten wie Alexandra Reich und Trevor Traina hinzugewinnen können. Ich denke, damit haben wir ein extrem kompetentes Gremium, das uns wirkungsvoll kontrolliert, berät und strategisch unterstützt.

In der Presse war zu lesen, dass Sie den Auftrag des österreichischen Außenministeriums (BMEIA) verloren haben?

FvS: Nach über elf Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit endet unsere Vereinbarung mit dem BMEIA, das ist richtig. Der Vertrag läuft zum Jahresende 2021 aus, nachdem wir uns bereits 2019 strategisch aus dem B2B Geschäft zurückgezogen haben. Ich glaube, dass auch wir in diesen elf Jahren unseren Beitrag zur Cybersicherheit dieser sehr exponierten Institution leisten konnten. Ich kann mich nur für die jederzeit sehr konstruktive und angenehme Zusammenarbeit bedanken. Wirtschaftlich ist das für uns gut verkraftbar, weil dieser Vertrag mit einem jährlichen Volumen von 25 Tsd. Euro eher klein war.

Gibt es dafür bereits neue Verträge zu vermelden?

FvS: Das Tempo bei den neuen Partnerschaften und Aufträge aus dem ersten Halbjahr wollen wir auch im zweiten Halbjahr beibehalten. Nicht jeden Vertragsabschluss können wir bekanntgaben – siehe hierzu auch meine Aussage zum thailändischen Operator. Wir haben auch einige Projekte auf der Zielgeraden und ich bin mir sicher, dass wir bald weitere News aus dem Vertrieb vermelden können. Es sei aber gesagt, dass wir nicht außer Acht lassen dürfen, dass wir erstklassigen Service und Support abliefern müssen, um die gegenwärtigen Projekte in die Monetarisierung abzuschließen, dies wird dann automatisch Referenz sein für neues Geschäft.

Was sind Ihre Prognosen 2021 und 2022?

FvS: Mir ist nur eines wichtig: Wir wollen in Zukunft ausschließlich positiv überraschen. Das Restrukturierungskonzept wird uns in die Lage versetzen, selbst in einem konservativen Szenario möglichst schnell den operativen Break-Even zu erreichen. Für 2021 gehen wir von einem Umsatz zwischen 10 und 14 Mio. Euro aus. 2022 werden wir dann wieder profitabel sein und auch wieder deutlich wachsen.