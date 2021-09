Nach TOP-Bohrergebnissen nun noch ei n MEGA-Deal! Kommt jetzt die Neubewertung?

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

während uns Kuya Silver (WKN: A2QELV / CSE: KUYA) vor wenigen Wochen noch mit unglaublich guten Bohrergebnissen, mit zum Beispiel 1.127 g/t Silberäquivalent (AgÄq) über 1,20 m inklusive 2.574 g/t AgÄq über 0,45 m sowie 995 g/t AgÄq inklusive 4.973 g/t AgÄq über 0,40 m von seinem Silberprojekt ‚Bethania‘ erfreute, meldet das Unternehmen nun auch noch Vollzug bei der Übernahme der ‚Kerr‘-Assets von First Cobalt, die sich innerhalb der hochgradigen ‚Silver Kings‘-Property befinden.

Quelle: Kuya Silver

Wie bereits am 1. März dieses Jahres vereinbart, wird Kuya die ‚Kerr‘-Aktiva zu 70 % vom angehenden Kobaltproduzenten First Cobalt übernehmen und dabei ein Joint Venture mit deren Tochtergesellschaft Cobalt Industries of Canada Inc. eingehen. Jetzt teilte Kuya mit, dass man den ersten „Übernahmeschritt“ vor wenigen Tagen, genauer gesagt am 1. September 2021, gemacht und gemäß der Optionsvereinbarung die erste Zahlung geleistet hat.

Lieber Aktien statt Bargeld!

Allerdings haben sich die Parteien entgegen der Vereinbarung die erste ‚Earn-In‘-Zahlung in Höhe von 1 Mio. CAD in bar zu entrichten darauf geeinigt, diese auf Aktienbasis zu entrichten. Scheinbar erkennt First Cobalt das enorme Kurs-Potenzial, was der angehende Silberproduzent beherbergt.

Als Berechnungsgrundlage für die neuen Kuya-Aktien wurde der volumengewichtete 20-Tage-Durchschnittsschlusskurs vor dem 01. September 2021 genommen, der mit 1,49 CAD ermittelt wurde. Dementsprechend wurden 671.141 Stammaktien an First Cobalt ausgegeben, deren Gegenwert exakt 1 Mio. CAD entspricht! Die ausgegebenen Aktien unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag, die somit am 2. Januar 2022 ausläuft.

Mit dieser Transaktion hat Kuya den ersten Teil der beschlossenen Übernahme geleistet und sich definitiv eine nicht zu unterschätzende Land-Position im historischen ‚Cobalt‘-Silberbergbaudistrikt in Ontario, gesichert.

Nach der Zahlung ist vor dem ‚JV‘-Abkommen!

Nachdem die erste ‚Earn-In‘-Zahlung geleistet wurde, heißt es nun für die Unternehmen ein für beide Seiten tragfähiges ‚Joint-Venture‘-Abkommen auszuarbeiten, um die gemeinsame Exploration und Erschließung der verbleibenden Vermögenswerte so effizient wie möglich auszuarbeiten.

Der zweite und dritte Teil der Optionsvereinbarung besteht sodann für Kuya Silver darin, der Cobalt Industries of Canada, weitere 1 Mio. CAD in bar oder den Gegenwert in Stammaktien zu bezahlen und im Anschluss daran weitere 4 Mio. CAD über die kommenden drei Jahre in die Projektentwicklung und Exploration zu investieren.

‚Silver Kings‘-JV-Aktualisierung!

Seit der schriftlichen Fixierung des Abkommens hat Kuya schon eine umfangreiche Zusammenstellung und Neuinterpretation historischer Daten aus dem Bezirk abgeschlossen, einschließlich öffentlich verfügbarer Informationen und Daten aus den Explorationsprogrammen 2017 und 2018. Daraus wurden schon Ziele für hochgradiges Silberpotenzial identifiziert und entsprechend priorisiert. Demetsprechend wurden auch schon die ersten Feldarbeiten eingeleitet und an vielversprechenden Stellen Oberflächenarbeiten durchgeführt. Zudem wird die vorhandene Kartierung, Geophysik und Geochemie verfeinert, um die besten Bohrziele zu definieren!

David Lewis, P.Geo., Explorationsdirektor von Kuya Silver, sagte:

„Unser Verständnis der strukturellen und geochemischen Einflüsse auf die Einlagerung von Silberadern im ‚Silver Kings‘-JV-Gebiet wurde seit dem letzten großen Explorationsprogramm von First Cobalt in den Jahren 2017-2018 erheblich verfeinert. Bis heute haben wir eine hochauflösende digitale ‚LiDAR‘-Vermessung auf dem Grundstück abgeschlossen, um die strukturelle Kartierung verbessern zu können. Zudem haben wir schon mehrere geophysikalische Testuntersuchungen und bedeutende ‚XRF‘-Analysen von Gestein und potenziell mineralisierten Strukturen durchgeführt, sowie ein zweites Bodenproben-Raster fertiggestellt, um bestimmte Bereiche für Bohrungen zu verfeinern. Unsere wichtigsten Explorationsgebiete umfassen: das Gebiet ‚Silver Centre‘, das in den Minen ‚Keeley-Frontier‘ und anderen kleineren Minen mehr als 22 Millionen Unzen Silber produzierte; das Gebiet ‚Schumann Lake‘, das an der Schnittstelle zwischen einer bogenförmigen Struktur mit vergleichbarer Geometrie wie der ‚Kerr Lake Arch‘ (>54 Millionen Unzen Ag in kombinierten Minen) und dem Trend der Adern der Minen ‚Beaver-Temiskaming‘ (>19 Millionen Unzen Ag) liegt, und das Gebiet ‚New Lake Creek‘, wo die Explorationsbohrungen von First Cobalt im Jahr 2018 sowohl Silber als auch Kobalt durchschnitten. Diese drei Gebiete beherbergen relativ unerprobte, vergrabene strukturelle Ziele, die von vergleichbarer Größe und Geometrie wie die großen Silber-Kobalt-Lagerstätten in Cobalt, Ontario, sind und vollständig innerhalb der Grundstücksgrenzen liegen.“

Auch der ‚Kerr‘-Joker sticht!

Kuya Silver schloss im vergangenen Juni das erste 3.300 m große Bohrprogramm auf dem ‚Kerr‘-Projekt ab und wartet derzeit auf die noch ausstehenden Untersuchungsergebnisse. Die Strategie des ersten Bohrprogramms bestand darin, die historischen Abschnitte mit hochgradigen mineralisierten Strukturen weiter zu verfolgen, die das Potenzial aufweisen bedeutende Tonnagen zu beherbergen.

Abbildung 2: Markante rosafarbene Dolomitgänge sind als Mineralisierungsquelle im Kobaltcamp bekannt (Maßstabskarte als Referenz) Quelle: Kuya Silver

Auf dem neu definierten Ziel ‚North Drummond‘ wurden dabei schon mehrere mineralisierte Adern durchschnitten! Als Paradebeispiel dafür wollen wir die Bohrung 21-KERR-002 mit sogar sichtbarer Mineralisation in 140 m vertikaler Tiefe anführen!

Die Ergebnisse dieser Bohrung stehen noch aus, und werden mit hoher Spannung erwartet, da sich offensichtlich ein hochgradiger Abschnitt in der Nähe des von First Cobalt gebohrten Bohrlochs FCC-18-0093 zu bestätigen scheint. In diesem Bereich wurden bereits 515 g/t Silber und 0,61 % Kobalt über 2,2 m in 172,1 m Tiefe, einschließlich 0,7 m mit 1.460 g/t Silber und 1,81 % Kobalt angebohrt.

Dieser hoch mineralisierte Aderabschnitt ist von besonderer Bedeutung, da er an die Abschnitte nördlich und abseits der historischen Minenarbeiten an der Hauptader ‚Drummond‘ anschließt und das Potenzial hat, die Struktur vertikal und seitlich zu erweitern.

https://www.youtube.com/watch?v=GUESJw_lRq8

Fazit: Alle Arbeiten laufen auf Hochtouren!

Neben den ganzen zuvor genannten Arbeiten, und denen, die sich hinter den Kulissen abspielen, läuft es bei Kuya Silver (WKN: A2QELV) phänomenal!

Um allerdings noch mehr Tempo reinzubringen, beauftragte Kuya die Firma InnovExplo aus Val-D'Or, Quebec, mit der Erstellung eines technischen Berichts gemäß NI 43-101 Standard, der das gesamte ‚Kerr‘ und ‚Silver King‘-Areal umfasst. Die Arbeiten laufen zwar schon, aber über die Veröffentlichung des Berichts wurde bisher noch kein Zeitpunkt genannt. Somit hat das Unternehmen noch viele Pfeile im Köcher, die auch weiterhin für einen stetigen Nachrichtenfluss sorgen werden! Somit bleibt es unverändert spannend!

