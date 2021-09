Green Battery Minerals gibt positive Ergebnisse der geophysikalischen Messungen in den Zonen 3 und 4 bekannt

Green, Clean, Reduce, Reuse, Recharge!

9. September 2021, VANCOUVER, B.C. Green Battery Minerals Inc. (TSX-V: GEM, FWB: BK2P, WKN: A2QENP, OTCQB: GBMIF) („Green Battery“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Mitarbeiter in sein Grafitprojekt Berkwood in Quebec entsandt hatte, um zur Erweiterung der bekannten Grafitvorkommen Proben bei Ausbissen zu entnehmen und geophysikalische Untersuchungen, einschließlich einer Beep Mat-Messung in den Zonen 3 und 4, durchzuführen. Beep Mat-Messungen sind ein geophysikalisches Verfahren, das zur Ermittlung der magnetischen Suszeptibilität und der relativen elektromagnetischen (EM) Leitfähigkeit in Verbindung mit einer GPS-Ortung eingesetzt wird und besonders effektiv bei der Eingrenzung von Grafitformationen in Verbindung mit Sulfiden ist. Das Unternehmen hat Beep Mat-Messungen in anderen Zonen erfolgreich eingesetzt und dabei grafithaltige Ausbisse entdeckt. Außerdem halfen diese Messungen bei der Bestimmung der Richtung und Größe der Grafitausbisse.