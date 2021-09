Kein Selbstzweck, Kommentar zur EZB von Mark Schrörs

Frankfurt (ots) - Der EZB-Rat hat es also getan: Für das vierte Quartalavisierte er am Donnerstag eine leichte Drosselung des Kauftempos beimCorona-Notfallanleihekaufprogramm PEPP. Zwar ließ er offen, was "moderatreduziert" genau bedeutet; einiges scheint für ein Volumen zwischen den 60 Mrd.Euro pro Monat zu Jahresanfang und den 80 Mrd. Euro zuletzt zu sprechen. Injedem Fall aber ist der Schritt absolut richtig. Die unerwartet starkeKonjunkturerholung und der überraschend kräftige Inflationsanstieg sprechendafür. Und das umso mehr, als die Finanzierungsbedingungen weiter sehr günstigsind, teils sogar noch günstiger als im Sommer. Die Anleihekäufe sindschließlich kein Selbstzweck.Fakt ist aber auch, dass die Entscheidung jetzt nur ein Vorgeplänkel war für dieviel schwierigere und sicher viel kontroversere Entscheidung über diePEPP-Zukunft selbst. Da spielen EZB-Präsidentin Christine Lagarde & Co. aufZeit. Das ist nachvollziehbar, aber auch endlich. Wenn sich Wachstum undInflation so entwickeln wie vermutet, gibt es im Dezember keinerlei Grund, PEPP,das nach aktuellem Stand Ende März 2022 endet, erneut zu verlängern oderaufzustocken. Lagarde selbst hat jüngst gesagt, dass es im Kampf gegen diePandemie-Folgen nun nicht mehr um "massive Unterstützung", sondern um "gezielteUnterstützung" für einzelne Sektoren gehe. Diese Worte sollte auch die EZBbeherzigen. Geldpolitik mit der Gießkanne hilft da nicht (mehr).Wie erwartet hat der EZB-Rat die Drosselung des Kauftempos verbunden mit derklaren Botschaft, dass damit keine Abkehr von der extrem expansiven Geldpolitikstattfinde. Tatsächlich wäre es für einen Kurswechsel hin zu einer restriktivenGeldpolitik auch viel zu früh. Die Notenbanker sollten es mit ihren Versprechenaber auch nicht übertreiben. Die Unsicherheit über den Inflationsausblick ist sogroß wie selten, und niemand sollte das Risiko einer dauerhaft höheren Inflationausblenden. Die EZB darf sich da nicht über Gebühr die Hände binden. Die neueForward Guidance, die die Null- und Negativzinsen für Jahre zementiert, geht zuweit.Die EZB will damit vor allem die Finanzmärkte beruhigen. Und natürlich kannniemandem an neuerlichen Marktturbulenzen gelegen sein. Umso wichtiger ist esaber, einen langsamen und schrittweisen Ausstieg zu vollziehen - und diesen frühaufzuzeigen und anzugehen. Es hilft absolut nichts, die Märkte in falscherSicherheit einzulullen, bis es wirklich gar nicht mehr geht, und dann am Ende zueinem radikalen Schnitt gezwungen zu sein. Dann fiele das Erwachen nur umsoböser aus.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069-2732-0www.boersen-zeitung.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/30377/5016422OTS: Börsen-Zeitung